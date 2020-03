Sant Jordi, ajornat pel coronavirus

La diada de Sant Jordi no es podrà celebrar el proper 23 d'abril per la crisi del coronavirus. La Cambra del Llibre ha optat per canviar la data per a una altra jornada, que en tot cas serà abans de l'estiu. Així, a falta de més d'un mes per a la festivitat, s'ha optat per canviar-la pel Covid-19, ja que la festa crea grans acumulacions de persones pels carrers de tot Catalunya.Sant Jordi s'afegeix així a una llarga llista d'esdeveniments cancel·lats a Catalunya pel coronavirus. Des de la suspensió del Mobile World Congress del passat febrer, els actes ajornats o cancel·lats s'han anat encadenant, com ara la fira Alimentaria o el Saló de l'Ensenyament. En aquest sentit -i a nivell europeu- aquest mateix dimarts s'ha anunciat també l'ajornament de l'Eurocopa que s'havia de disputar el proper estiu.La presidenta del Gremi de Llibreters, Maria Carme Ferrer, alertava aquest dimarts del risc que desapareguin "moltíssimes llibreries" davant una situació "molt preocupant", i per això demana "més que mai" ajuda a les administracions: "Ens han d'ajudar per poder tirar endavant, perquè som l'eslavó més feble de la cadena del llibre i la majoria tenim lloguers, factures per pagar diàries, personal i alguns som autònoms", explica Ferrer.El Gremi ha traslladat diverses propostes a la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, que no han volgut avançar. Tot i així, algunes mesures anirien en la línia de prescindir d'impostos, un aspecte que també demanen als ajuntaments. "No sé si podrem pagar l'IBI", exemplifica Ferrer. El Gremi assegura que aguantar un comerç sense l'ajuda pública és "impensable" quan no entra "ni un cèntim durant tants dies".

