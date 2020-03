Tothom lluita igual contra el coronavirus? Mapa d'una resposta global (i dispar)

Ja fa dies que el coronavirus s'ha convertit en una pandèmia. Ja no podem dir que afecti una zona concreta del món sinó que és un problema global i amb el focus situat, ara mateix, sobre Europa. L'origen va ser a la Xina, a finals de desembre, però el gegant asiàtic ja ha passat el pitjor després d'imposar unes mesures dràstiques i efectives, difícils d'implementar en societats plenament democràtiques. La resta de països del món van prenent mesures dispars per mirar d'evitar la propagació del virus i guanyar temps mentre es troba una vacuna o un medicament que n'impedeixi o limiti el contagi.De mesures n'hi ha de més dràstiques (com ara les que s'han pres a la Xina o a Corea del Sud) i de més laxes (com ara les de l'Iran), però tots els experts coincideixen en què actuar ràpid és essencial si es vol contenir el virus i evitar que desbordi el sistema sanitari. A la Unió Europea, països com Dinamarca o Alemanya han actuat amb rapidesa -el govern danès va ordenar tancar les fronteres sense tenir cap mort per coronavirus-, però altres països, com ara Itàlia o Espanya, han trigat més a prendre mesures, i això té repercussions en el creixement del nombre d'infectats i de morts pel Covid-19. En aquest article podeu veure l'evolució dels morts a Espanya, que ja avança el doble de ràpid que a Itàlia. A continuació repassem les mesures que han pres alguns dels països per fer front al coronavirus:Wuhan va ser l'origen del coronavirus a finals de desembre. Malgrat que en un principi les autoritats van amagar la greu situació que es podia desencadenar, les dràstiques mesures adoptades al país asiàtic han permès que a dia d'avui la Xina ja respiri i hagi passat la pitjor fase de la crisi. Les mesures imposades per Pequín, però, han estat dures, i han comptat també amb la disciplina social dels xinesos, que les han complert estrictament per convicció o per por de la repressió de les autoritats.Des del 23 de gener s'ha tancat la ciutat de Wuhan, focus del virus, i s'ha deixat en quarantena uns onze milions de persones. També s'han aturat els mitjans de transport dins de la ciutat i amb l'exterior, i s'han tancat els locals d'oci com ara cinemes, bars i restaurants. El subministrament als supermercats ha arribat des de l'exterior, perquè ningú podia ni entrar ni sortir de la ciutat.Alhora, la resta de la província de Hubei també s'ha aturat i el país s'ha paralitzat amb quarantenes massives, restricció de moviments i controls policials. En altres ciutats s'ha limitat les sortides al carrer a un membre de cada família un cop cada dos dies. S'han construït hospitals exprés i s'ha posat en marxa des de Pequín un programa de vigilància massiva dels ciutadans, impossible d'aplicar a Europa. Les empreses tecnològiques xineses també han col·laborat a aturar l'epidèmia, amb la creació d'aplicacions que permeten definir la probabilitat de contagi de cada persona i que determina si poden sortir de casa o han de fer confinament.Després de set setmanes, els veïns de Wuhan continuen tancats a casa i la vida social a la Xina continua limitada a la feina i aquelles activitats imprescindibles. Les classes continuen aturades i els espais d'oci, com ara bars, cinemes o restaurants, continuen clausurats.Com la Xina, Corea del Sud també ha confinat el virus al sud-est del país. Les autoritats han aturat en dues setmanes l'epidèmia a partir de 10.000 proves diàries, aïllament i mesures de prevenció. Són mesures que Espanya o bé o a pres o bé ha trigat molt. Com detalla El País , quan Corea del Sud va arribar als 50 casos, l'alcalde de la ciutat amb el brot, Daegu, ja va parlar de "crisi sense precedents" i va demanar a tots els ciutadans que es quedessin a casa seva i utilitzessin les mascaretes en tot moment. A Madrid, per exemple, les crides a no sortir de casa van arribar quan ja hi havia un miler de contagis.Des del primer moment, Corea del Sud ha actuat amb agressivitat contra el virus. Buscant les persones contagiades i no esperant que aquestes anessin als hospital i fent fins a 15.000 proves diàries. Quan es localitzar el primer cas en la segona ciutat del país, Busan, es van tancar totes les biblioteques públiques, competicions de cavalls i instal·lacions per a gent gran. I es van començar a fer controls a tota la gent que venia de zones de risc. A Corea del Sud, com a la Xina, també s'han pres mesures polèmiques com geolocalitzar persones infectades (de manera anònima) per poder saber on hi havia més focus.Després de totes les mesures adoptades i la resposta de la ciutadania, el nombre de casos a Corea del Sud, que va ser el segon país en nombre d'infectats després de la Xina,va començar a decaure a partir de l'1 de març, deu dies després que es dictessin les primeres restriccions.Iran va estar diverses setmanes sense actuar contra la pandèmia, però fa dies que va cancel·lar tots els vols a Europa i els països del seu voltant van tancar les fronteres. S'han tancat totes les escoles i centres educatius i s'han anul·lat els esdeveniments esportius, culturals i religiosos arreu del país, però no s'han pres mesures per bloquejar els principals focus i s'ha convertit en el país de la regió amb el virus més estès, segons informa el diari ABC Itàlia, el país on ara com ara hi ha més contagiats per coronavirus, va apostar també per confinar les regions més afectades. Primer va ser Llombardia i catorze províncies del nord del país i dilluns passat el president va anunciar que els ciutadans d'arreu del país només podrien sortir de casa per motius de salut, de feina o d'estricta necessitat, com ara anar a comprar menjar. Es van tancar els centres educatius fins a l'abril, en funció de com evolucioni la crisi, i també es van suspendre les activitats esportives. Es van tancar espais d'oci, comerços, bars i restaurants i es van mantenir oberts aquelles botigues de productes bàsics.Tot i no ser dels països ara per ara més afectats pel Covid-19 (registra poc més de 6.000 infectats), Alemanya va anunciar que tancava fronteres a partir de dilluns amb Àustria, Suïssa i França. Aquesta restricció no afecta les mercaderies, i el govern alemany ha garantit que els ciutadans que vulguin tornar ho podran fer. També ha adoptat altres mesures dràstiques per parar la propagació del coronavirus com ara tancar tots els establiments de productes no essencials, així com locals d'oci, bars, restaurants, museus, cinemes i teatres. Tots els landers del país ja van suspendre fa uns dies l'activitat escolar.Dinamarca va anunciar la setmana passada que tancava les fronteres, tot i no registrar encara cap mort pel coronavirus. Aquesta no va ser l'única mesura, el ministeri de sanitat danès també podrà obligar les persones contagiades o que es cregui que poden estar-ho a ser examinades per un metge. Fins i tot es podrà utilitzar la força policial en cas que el ciutadà s'hi negui. Així mateix, el govern danès també podrà prohibir l'accés a institucions oficials, supermercats i botigues i fixar restriccions als mitjans de transport. El paquet de mesures, que es pot ampliar en funció de com avanci la crisi, estarà en vigor fins l'1 de març de 2021. Com tants altres països, Dinamarca també va decretar el tancament de centres educatius i les concentracions de més de 100 persones.França es troba "en guerra" contra el coronavirus, en paraules d'Emmanuel Macron. Això sí, després d'haver celebrat la primera volta de les eleccions municipals diumenge passat, en plena crisi. L'estat francès ha pres mesures excepcionals per combatre el covid-19 i preveu mobilitzar 300.000 milions d'euros per sostenir l'economia, les empreses i els treballadors. També es prendran mesures per castigar els comportaments "irresponsables" dels ciutadans francesos, que s'han de quedar a casa i evitar les sortides que no siguin imprescindibles. El govern francès també ha recomana apostar pel teletreball i milers de gendarmes patrullaran pels carrers per evitar que la gent surti de casa si no és estricament necessari.La recepta espanyola genera dubtes entre els experts. El govern ha decretat l'estat d'alarma i ha demanat a la població que es confini a casa i no surti si no és estrictament necessari, però tot i així el transport públic continua funcionant i es permet a la gent que vagi a treballar. Les escoles i altres centres educatius estan tancats, i els locals d'oci, bars i restaurants també, així com les botigues i comerços que no són de recursos essencials. S'ha descartat confinar la Comunitat de Madrid, un dels focus del coronavirus a Espanya, però s'han tancat les fronteres estatals. Les autoritats sanitàries admeten que la situació anirà a pitjor en els propers dies i ja s'han pres mesures econòmiques per ajudar les empreses i els treballadors.

