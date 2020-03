VÍDEO Els veïns de Vic es desperten cantant el «Bon dia» d'Els Pets als balcons

Com ha passat en diversos indrets d'Itàlia i també Catalunya, veïns han sortit a les finestres i balcons per cantar i combatre el coronavirus i el confinament que estan vivint aquests dies.La iniciativa també ha arribat aquest dimarts a Vic. Els dimarts són dies de moviment a la capital d'Osona, ja que s'hi celebrava el tradicional mercat a la plaça Major. Arran de la pandèmia del coronavirus, l'Ajuntament ha decidit suspendre'l.Tot i això, al carrer Verdaguer, ben bé el centre de la ciutat, hi ha hagut un ambient diferent i ha sonat el Bon dia d'Els Pets. Ja ho diu el refrany: "Qui canta els seus mals espanta".

