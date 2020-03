La DANA deixa intenses pluges al País Valencià

La Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA) que afecta la Península Ibèrica ha descarregat en les últimes 12 hores més de 80 litres per metre quadrat (l/m2) en punts de Castelló i l'avís per pluges nivell groc es manté per aquest dimarts a aquesta província i al nord del País Valencià. També la costa alacantina està en avís groc per fenòmens costaners.La pluja acumulada en les últimes hores ha arribat a 84,8 l/m2 a Benassal, a 79,2 litres a Catí o a 66,2 a Vilafranca. A la matinada les precipitacions, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) han estat febles a moderades, persistents en algunes zones de Castelló i nord de València. S'han produït sense tempesta.La cota de neu ha anat en ascens durant tota la matinada, situant-se ara per sobre de 2.000 metres, de manera que ja no neva, i la poca neu que es va acumular aquest dilluns s'ha anat fonent.

