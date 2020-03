La recepta que ultima Sánchez: ajornar hipoteques als treballadors afectats pel coronavirus

El govern espanyol, reunit des de primera hora d'aquest dimarts al matí, ultima el segon paquet de mesures econòmiques per intentar pal·liar l'impacte de la crisi del coronavirus sobre els treballadors i les empreses. Segons avancen diferents mitjans, una de les decisions que es prendran és una moratòria en el pagament de les hipoteques dels treballadors afectats per les conseqüències de la crisi sanitària, una mesura que va aprovar també a Itàlia per facilitar l'economia de les famílies.Altres de les mesures en què s'està treballant és l'agilització dels expedients de regulació temporal d'ocupació -ERTO- i que els afectats per un acomiadament temporal que encara no hagin cotitzat el temps suficient, puguin rebre la prestació de l'atur. La previsió és que els treballadors acomiadats de forma temporal puguin cobrar el subsidi corresponent, que equival al 70% del salari, i que no es resti el temps de subsidi cobrat al còmput global acumulat. Les empreses afectades, per la seva banda, quedaran exemptes de pagar les cotitzacions a la seguretat social dels seus empleats.El consell de ministres també treballa en què no es puguin sancionar els treballadors que hagin de tenir cura de menors o de persones dependents i que s'impulsi encara més el teletreball. De fet, la setmana passada es va esbossar el cobrament d'una prestació via seguretat social per a aquests supòsits.En el consell de ministres extraordinari, també s'aprovaran, previsiblement, ajuts a les pimes i autònoms, que disposaran d'una moratòria de sis mesos per pagar els tributs sense interessos, tal i com va anunciar Pedro Sánchez la setmana passada. Es facilitaran també crèdits per a les empreses a través de l'Institut de Crèdit Oficial.Les mesures que s'anunciaran en les pròximes hores se sumaran a les ja anunciades la setmana passada. El primer paquet de mesures incloïa la injecció de més de 18.000 milions d'euros.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor