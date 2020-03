Ribó celebra haver cremat la falla municipal sense crear un «efecte crida»

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha valorat aquest dimarts que la cremada avançada d'aquesta nit a la falla municipal duta a terme aquesta matinada no generés "efecte crida" i ha assenyalat que així s'ha complert l'objectiu que es pretenia davant la crisi del coronavirus.L'alcalde, que s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa posterior a la Comissió de Seguiment del Covid-19 celebrada aquest dimarts a l'Ajuntament, ha assenyalat que així s'acaba el procés dut a terme per cremar les falles que estaven al carrer i ha confiat que les festes puguin celebrar-se i reprendre tots els actes previstos al mes de juliol."La nit ha anat bé. En primer lloc, cal dir que no s'ha produït l'efecte crida que ens preocupava", ha afirmat. L'Ajuntament ja havia destacat que aquesta convocatòria es duria a terme sense previ avís, sense indicar hora i dia, per evitar que en plena crisi del coronavirus la gent es desplacés i s'agrupés per veure-ho en directe.Ribó ha afegit que amb aquesta acció "acaba tot el procés" iniciat després de la suspensió de les Falles i l'inici de la crisi del coronavirus per cremar els monuments fallers que hi havia als carrers de València.Després d'això, ha confiat que el 15 de juliol es pugui reprendre la celebració d'aquestes festes i cremar totes les falles el 19 de juliol com s'ha proposat en cas que la situació sanitària ho permeti. "Però aquesta és una cosa que amb la gràfica punyetera -de l'evolució del virus-, amb perdó, es decidirà", ha exposat.Igualment, Joan Ribó ha expressat el seu agraïment "als artistes i als el món faller en general pel seu esforç i compromís amb la nostra festa i la nostra ciutat", i ha insistit en la idea de celebrar les Falles el proper estiu. "El juliol, més i millor", ha subratllat.L'alcalde ha estès el seu agraïment a tota la capital valenciana i als seus ciutadans per la "lluita conjunta" contra el coronavirus. "Gràcies, València, per la responsabilitat i la lluita conjunta. Tots i totes contra el Covid-19 perquè això passi el més aviat possible", ha afirmat.

