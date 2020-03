Les misses en «streaming» es multipliquen pel coronavirus

La crisi del coronavirus està limitant les accions quotidianes dels ciutadans i la missa no n'és una excepció. Després que l'Església hagi prohibit les misses obertes al públic a les diòcesis, les parròquies se les han enginyat per mantenir-se a prop dels fidels i brindar-los accés a les celebracions sense sortir de casa. Diversos mossens ja van retransmetre en directe la missa de diumenge a través de plataformes com Facebook i d'altres van fer arribar als veïns les gravacions de la celebració litúrgica per WhatsApp.Les iniciatives es multipliquen i a Tarragona, l'arxiprestat ha impulsat retransmissions a través de les xarxes socials amb la particularitat que cada dia es fan des d'un temple diferent de la ciutat. Els dies feiners hi ha missa a les cinc de la tarda i els caps de setmana a les dotze del migdia. A més, els divendres s'oferirà després de missa la pregària del Via Crucis i, en acabar la dels dissabtes, el Rosari. La iniciativa vol "ajudar els fidels de la ciutat a continuar avançant en el camí d'aquesta Quaresma", segons l'arxiprestat.D'altra banda, hi ha capellans com el de la parròquia de Sant Joan de Valls, Joan Àguila, que ha programat fins a tres emissions diàries per tal de fer "comunitat virtual" i "seguir en comunió". El mossèn vallenc explica que haver de quedar-se a casa "no ha de ser impediment" per trobar-se, ni que sigui virtualment, "a la casa de tots, la nostra parròquia". Després de comprovar l'èxit de la missa dominical, que ja ronda les 4.000 reproduccions, mossèn Joan ha planificat retransmissions durant tota la setmana.