L'enxampen saltant-se el confinament, agredeix un policia i acaba detingut a Manresa

Agents de la Policia Local de Manresa han detingut aquest vespre un home de 33 anys a qui se li ha imputat un delicte d'atemptat a l'autoritat i s'ha sancionat per saltar-se la prohibició de confiament pel coronavirus Els fets van ocórrer a 2/4 de 12 de la nit, quan una patrulla va observar com a la marquesina de la parada de Bus de Sant Joan de Deu hi havia asseguda una persona.Els agents van acostar-se per comunicar-li que no hi havia servei d'autobús a aquelles hores, i l'home va explicar que no esperava l'autobús. Davant les preguntes dels agents i les indicacions sobre l'estat d'alarma, l'individu va expressar que "no havia de donar explicacions a ningú, només a Déu".Els agents van insistir en la necessitat de que marxés a casa, però no en va fer cas. En un moment donat l'home es va llançar al damunt d'un agent amb intenció d'agredir-lo, motiu pel qual va ser detingut. També va ser sancionat per no obeir l'ordre de confinament de forma activa.Aquest és el primer veí de Manresa sancionat per la Policia Local per no fer cas a l'ordre de confinament.

