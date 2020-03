La Moncloa encara no ha respost la proposta catalana de confinament total

▶ #Portaveu @meritxellbudo: “A hores d’ara el Govern no té cap resposta del Govern de l’Estat sobre el pla de contingència que es va presentar ahir” #coronavirus #Covid19 pic.twitter.com/q1Tpgrkfb1 — Govern. Generalitat (@govern) March 17, 2020

El Govern ha celebrat de forma telemàtica la reunió ordinària de cada dimarts. Amb el president Quim Torra confinat a la Casa dels Canonges i el vicepresident Pere Aragonès en la mateixa situació a Pineda de Mar, l'executiu ha valorat per videoconferència les novetats en la lluita contra el coronavirus. Els encarregats de comparèixer públicament han estat Meritxell Budó, consellera de la Presidència; Alba Vergés, consellera de Salut; i Miquel Buch, conseller d'Interior. Tots tres ja van intervenir ahir per reclamar al govern espanyol que acceptés la proposta de confinament total de Catalunya Aquesta proposta, segons ha indicat Budó, encara no ha rebut resposta per part de Pedro Sánchez. "Ha estat ràpid en treure militars al carrer, però cal ser ràpid a l'hora de prendre mesures efectives", ha assenyalat la consellera de la Presidència, que ha recordat que els experts recomanen el confinament de la ciutadania. Els tres consellers han recomanat a la ciutadania que es quedi a casa al marge de si l'executiu espanyol aprova o no la proposta que li va fer arribar ahir la Generalitat, encara sense atendre."El confinament és imprescindible per frenar la propagació. Demanem responsabilitat a la Moncloa. Fa massa hores que hem presentat el pla de contingència i segueix sense resposta", ha recalcat Budó. Vergés, titular de Salut, ha definit com a "imprescindible" reduir al màxim tots els moviments per tal de no afavorir el contagi. A Catalunya ja hi ha 1.394 casos, de manera que és la segona comunitat autònoma -la primera és Madrid- amb més afectació. La zona d'Igualada és la primera que es va confinar a tot l'Estat, i s'hi està enviant "tot el material necessari", segons Vergés.A l'espera de les mesures que arribin del consell de ministres - entre les que s'estudien hi ha la moratòria en el pagament de les hipoteques per als afectats -, el Govern ha aprovat aquest dimarts una sèrie d'iniciatives relacionades amb l'activitat econòmica, entre les quals destaca una ajuda de fins a 2.000 euros per als autònoms. El paquet sencer és de 7 milions d'euros. Tot i que veus de Presidència han negat fins a l'últim moment que s'hagi aprovat, el cert és que ha tirat endavant.També ha quedat validat un pla que es posarà en marxa com a molt tard dijous per mantenir les ajudes als alumnes amb beques per tal de seguir accedint al servei de menjador. Es farà a través de targetes moneder -fruit d'un acord amb La Caixa- que han estat impulsades per les conselleries d'Afers Socials i d'Educació.

