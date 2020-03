El trànsit cau fins a un 67% en algunes carreteres catalanes

El trànsit s'ha reduït aquest dimarts fins a un 67% en alguns punts de Catalunya per les restriccions de mobilitat pel coronavirus, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Aquest és el cas del Túnel del Cadí, on la caiguda del trànsit ha fregat el 70% en direcció Barcelona fins a les sis del matí en comparació amb el dimarts de la setmana passada. En direcció a Puigcerdà la davallada ha estat del 35%.El trànsit als principals accessos de l'àrea metropolitana de Barcelona ha caigut a la meitat, comparat amb dades de dimarts passat. Un 51,2% d'entrada a la ciutat i un 47% de sortida, segons les dades de les deu del matí. Aquest dimarts és el segon dia feiner amb el decret d'estat d'alarma aprovat pel govern espanyol en vigor per la crisi del coronavirus i que limita els moviments.També destaca la reducció del 50,8% a la C-32, al peatge de Vallcarca de Sitges, en direcció a Tarragona i del 41,1% en direcció a Barcelona. Encara a la C-32, al peatge de Vilassar, la reducció del trànsit va del 42 al 43% en les dues direccions.En altres vies la reducció ha estat menys destacada, com per exemple a l'AP-7 on s'han registrat descensos del 9,9% en direcció a França i del 20,2% cap a Barcelona al peatge de la Roca, de l'11,8% cap a Tarragona i del 2,4% cap a Barcelona a Martorell i del 0,37% al 3,16% a Vila-Seca.A l'A-2, el trànsit ha baixat un 12,3% cap a Saragossa i un 6,9%cap a la capital catalana a Soses i també ho ha fet un 18% i un 13,9% cap a Jorba.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor