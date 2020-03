Jorge Fernández assegura que «qüestionar la monarquia és més letal que el coronavirus»

L'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz s'ha despatxat a gust sobre la pandèmia i la monarquia. En un article a okdiario.es titulat El coronavirus y la Corona , s'esplaia en la pandèmia i -"com que les desgràcies mai venen soles"- amb la crisi de la monarquia. Jorge Fernández assegura que "qüestionar la monarquia com a forma d'Estat és més letal per Espanya que el coronavirus".Jorge Fernández assegura que "els separatistes s'estan fregant les mans" davant les informacions aparegudes i el comunicat de la Zarzuela en què Felip VI rebutja l'herència del rei emèrit i li treu l'assignació pressupostària . Fernández afirma que l'objectiu del separatisme és "destruir" tot l'edifici constitucional, i acusa Podem de desestabilitzar la Corona per anar a "una III República confederal i cantonal". El polític conservador invoca la "raó d'Estat" per fer causa comuna amb la institució monàrquica.[noticia]198349/[noticia]Després de teoritzar sobre el concepte de guerra justa, assegura que el combat contra la pandèmia és un cas de guerra justa i que així s'ha assumit per la ciutadania. En aquesta situació, l'exministre assegura que no és moment de criticar les mesures del govern de Pedro Sánchez sinó d'anar a enfrontar l'epidèmia. Segons ell, es tracta de respondre-hi seguint el "model xinès", el que suposa "la guerra total" contra la pandèmia. Un cop culminada la guerra, se suposa que amb la victòria total contra el "virus maleït", ja hi haurà temps per discutir sobre l'estratègia i la tàctica emprades.

