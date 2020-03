Espanya supera els 11.000 contagis i frega els 500 morts per coronavirus

El balanç de contagis per coronavirus segueix creixent. A hores d'ara, a l'estat espanyol s'han detectat ja 11.178 persones que han donat positiu i 491 que han mort a causa del covid-19, fet que significa que la taxa de mortalitat és del 4% amb les dades de les quals es disposa. Del total d'infectats, un 46% han requerit hospitalització, un 5% han ingressat a la UCI i hi ha 1.098 persones que han estat donades d'alta.El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha explicat que el volum de nous positius és d'un 17,7% més en les últimes 24 hores. Això suposaria una "alentiment" del ritme de contagis, però les autoritats demanen interpretar aquesta dada amb cautela.Madrid segueix concentrant la majoria dels casos -el 43%- mentre que Catalunya és la segona autonomia amb més positius: 1.394 i 18 persones que han mort. Totes dues comunitats concentren més de la meitat dels infectats. En el cas de Madrid, la taxa d'hospitalització és del 76% i la mortalitat del 7%. Simón ho ha atribuït al fet que el primer període de brots va afectar a col·lectiu d'alt risc, com ara gent gran.Sanitat té comptabilitzat també que 455 dels contagiats són personal sanitari. La majoria presenta simptomatologia lleu, però se'ls ha d'aïllar igualment. Aquesta baixa d'efectius es complementa amb la contractació de residents sense plaça.Preguntat per la petició de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que considera que s'haurien de fer més tests de detecció del covid-19, Simón ha explicat que fins ara s'han fet proves a les persones que presentaven simptomatologia. Ha reconegut, però, que la realització de tests s'ha hagut d'ajornar per atendre amb prioritat els casos greus. Ara mateix, doncs, no es fan proves als casos lleus, però ha afirmat que espera que en els propers dos o tres dies es puguin fer.Simón admet que una de les millors maneres de combatre el virus és la prevenció. "Es farà un esforç per fer la prova a tothom que tingui símptomes", ha dit el responsable tècnic de Sanitat. La OMS recomana fer la prova al màxim de gent possible.Sobre el desplegament de l'exèrcit, Miguel Villarroya, cap de l'Estat Major de la Defensa, ha explicat que a hores d'ara 1.820 efectius de la UME estan ja presents a 28 ciutats i que es preveu desplegar també efectius de l'exèrcit de terra i infanteria de marina. S'estan estudiant reforços, especialment, a Melilla. Les forces armades, ha explicat, també tindran presència a les estacions de rodalies de Madrid. Ara com ara, no es desplegaran ni per Catalunya ni pel País Basc, tot i que Villarroya va deixar clar ahir que no és una opció que es descarti i que les decisions es prendran en funció de les "necessitats".A nivell de transports, la secretària general, María José Rallo, ha assegurat que ha baixat l'afluència generalitzada. Tot i així, ha admès que aquest matí s'han produït algunes escenes d'aglomeracions al servei de Rodalies de Madrid, però ha dit que "només han durat uns minuts". Preguntat per la situació al metro de Barcelona, on aquest matí també s'han vist vagons plens, Rallo ha precisat també que és la Generalitat de Catalunya l'encarregada de gestionar-ho.

Dades covid-19 del govern espanyol dimarts 17 by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor