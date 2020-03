La UEFA ajorna l'Eurocopa fins al 2021

La UEFA ha decidit aquest dimarts suspendre també l'Eurocopa que s'havia de disputar aquest estiu amb la presència de les principals seleccions europees. Tot plegat, arran de la crisi del coronavirus, que també ha obligat a suspendre les principals competicions esportives. La decisió s'ha pres en una reunió aquest matí per videoconferència entre els 55 representants de les federacions afectades. Finalment, la competició es disputarà l'estiu de l'any vinent.Tot plegat mentre les principals competicions estatals i europees estudien opcions per veure com es poden acabar, especialment de cara als campions, descensos i ascensos. La setmana passada es va la Lliga de primera i segona divisió, la Champions i l'Europa League i també les principals lligues europees. Ara per ara, només la lliga russa continua disputant-se amb relativa normalitat.

