Salut alerta que la setmana «serà molt dura» perquè pujaran els casos greus

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha reconegut que aquesta setmana "serà molt dura" pel que fa a positius per coronavirus i ha explicat que estan a l'espera de l'arribada de proves ràpides.En declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat també que la conselleria vol implantar una aplicació que permeti a la gent informar que té símptomes i que està a casa per poder seguir la seva evolució.La consellera ha reconegut que pujaran els pacients greus en els propers dies i que això "tensiona" molt els hospitals, motiu pel qual ha insistit que cal el confinament estricte a casa de tota la població a excepció dels serveis més essencials.La consellera ha explicat que ara per ara no hi ha mecanismes de proves ràpides establert i que la corba es fa estadísticament. Ha afegit però que estan a l'espera que arribin aquests tests ràpids i que es puguin implantar. Vergés ha detallat que les diferents mesures es posaran en marxa en paral·lel: "Una cosa avui, una cosa quan arribi".D'altra banda ha explicat que estan preparats per activar metges jubilats i estudiants que han acabat el grau de Medicina i que havien de començar l'especialització. En aquest sentit, la consellera també ha esperat que les decisions preses pel govern espanyol no afecti a les comandes d'equips de protecció per als professionals sanitaris que havia fet el Govern.Vergés ha explicat també que les UCI estan preparades però ha apuntat que la qüestió és si ho estaran sempre "per tot el que vingui". Per això, ha afirmat que cal actuar per reduir la corba o s'arribarà "a un moment de tensió màxim i no es podrà aguantar". "Si no aplanem la corba per preparar el sistema sanitari, es tensionarà volguem o no, el nostre sistema i qualsevol del món", ha declarat.Per això, ha reclamat "celeritat" perquè es faci efectiu el confinament que aquest dilluns van tornar a demanar ella mateixa i el conseller d'Inteiror, Miquel Buch. De fet, Vergés ha explicat que li va comentar directament al ministre de Salut, Salvador Illa, i que aquest li va dir que s'ho miraria. "S'han de tallar els contactes, la gent ha d'estar a casa", ha insistit, reiterant la crítica a que tancar les fronteres terrestres no és suficient.Pel que fa a la Conca d'Òdena, ha explicat que és "perfectament possible" que es produeixin positius fora de la zona confinada i que és limítrof perquè són poblacions molt en contacte, com és el cas de Sant Martí de Tous. Aquests positius estarien relacionats amb els contactes mantinguts abans del confinament.

