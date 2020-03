El mercat negre del coronavirus: mascaretes en venda a la xarxa

Mascaretes a la venda a AliExpress. Foto: ND

Mascaretes a un preu de 2 a 48,50 euros. Això és el que es pot trobar en plena crisi del coronavirus a pàgines web com Wallapop o Ebay. El govern espanyol va anunciar diumenge que la declaració d'estat d'alarma habilitava l'executiu per confiscar tot el material sanitari possible, encara que estigués en mans privades. La Guàrdia Civil, per exemple, va requisar aquest dilluns 150.000 mascaretes a Jaén. A la xarxa, però, continua havent-hi oferta.N'hi ha de diversos tipus i el preu va en funció del tipus de mascareta i de la quantitat d'unitats que conté el pack. La qualitat de les mascaretes va des de l'FFP1, que costa uns 2 euros a la xarxa, fins a l'FFP3, que són escasses. Les de qualitat mitjana -FFP2- tenen un preu que oscil·la entre els 5 i els 48 euros al mercat negre.Algunes tenen com a reclam que estan sense estrenar i en altres casos el venedor assegura que el seu model és el recomanat per l'Organització Mundial de la Salut. Altres venedors també afegeixen guants de làtex si es compren les mascaretes.No només es poden trobar mascaretes a Wallapop i Ebay. Els gegants de compres per internet Amazon i Aliexpress també n'ofereixen.Els preus són similars però els buscadors donen més facilitat per encarregar-ne més quantitat. A Amazon, per exemple, una de les mascaretes FFP2 a la venda costa 8,99 euros. Si te n'emportes tres, el preu serà de 26,66 i si en vols sis puja fins als 36,42.Algunes de les propostes de cerques automàtiques que fa el buscador quan es comença a escriure la paraula "mascareta" són "mascareta antivirus", "mascaretes d'un sol ús" o "mascaretes d'un sol ús coronavirus".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor