Greu negligència al «TN»

Estava ahir al vespre veient el TN de TV3 que, per cert, està fent una molt bona feina sobre la crisi espantosa del coronavirus . Volia escriure'n un article i segur que hauria mencionat la bona feina dels informatius de Televisió de Catalunya. Però, de sobte, acabat el llarg bloc sobre el tema, una informació va sobresaltar-me.Se'ns explicava la descoberta dels maltractaments a una anciana de 81 anys en una residència del barri de Sants de Barcelona . La dona, amb un 100% de dependència, malalta d'Alzheimer rebia, dos cops al dia, abusos sexuals per part d'un dels seus cuidadors. I també era colpejada per una altra de les treballadores del centre. Terrible notícia.Gràcies a les sospites de la família, que va instal·lar una càmera oculta a l'habitació, els fets s'han descobert. És un cas que sens dubte s'ha d'explicar, ha de transcendir perquè pot ajudar a obrir els ulls, a conscienciar, a extremar les mesures de seguretat a les residències d'ancians. Però el que em va glaçar la sang és que la informació del TN contenia els vídeos dels maltractaments.Els vídeos, sí, les imatges del treballador colpejant la senyora, els àudios macabres en què se'l sent dir-li autèntiques aberracions: "Me gusta mucho tu coño", "Te voy a meter mi polla". I li veiem la perfectament la cara a la pobra senyora. No em podia creure el que veien els meus ulls. No em podia creure aquella negligència professional tal flagrant. De veritat TV3 estava emetent aquelles imatges? No era Telecinco ni Antena 3 ni Cuatro? No, no, era TV3 a quarts d'onze de la nit.Com podia ser? Potser la tensió del coronavirus estava sent tan forta que a algú se li havia capgirat el seny? Cap membre de l'equip del TN havia valorat equivocada la decisió d'emetre aquell disbarat? Ni els redactors, ni els editors, ni el presentador, ni el cap d'informatius? Ningú???????????Vaig fer un tuit indignat i de seguida vaig començar a rebre moltes respostes. Ningú entenia res. I uns quants em deien que les imatges també havien aparegut al TN migdia. L'estupefacció creixia per moments. Des del migdia fins al vespre ningú els havia fet rectificar? De veritat? La cosa és especialment sagnant quan aquests dies estem sabent com de vulnerable és la població gran, els avis, en enfront dels embats del virus. És especialment sagnant, ja que no són poques les informacions que assenyalen les residències de la tercera edat com a focus molt vulnerables de la infecció.A qui nassos se li ha acudit que era una bona idea emetre aquestes imatges tan explícites d'una senyora de vuitanta-un anys amb la cara sense pixelar rebent cops i vexacions? Si l'explicació que doneu és que cal conscienciar la població de què aquestes coses passen i que cal explicar-les és una explicació realment precària. Explicar-ho sí, però les imatges us les guardeu ben guardades. I si cal doncs endavant amb un reportatge pel 30 minuts o el Sense ficció per a denunciar casos com aquest o destapar els maltractaments a les residències de gent gran.I llavors, en un context d'investigació general sobre el tema, ja seria una altra cosa emetre o no emetre les imatges. La filla de l'afectada apareixia també a la informació aportant el seu testimoni. Sap la família que se n'anaven a emetre? Ha donat el consentiment? Encara que l'hagués donat, que m'estranyaria molt, quina mena d'irresponsabilitat és aquesta? Algú hauria de donar explicacions immediatament i demanar disculpes. Altra cosa seria un autèntic escàndol.

