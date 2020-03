Els hotels de Barcelona tanquen i es preparen per atendre malalts

Els hotels de Barcelona tancaran temporalment per l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus. Segons ha informat TV3 , els establiments estaran tots buits a partir de l'1 d'abril i la sanitat pública en podrà fer ús en cas que calgui atendre malalts del covid-19 que es trobin en estat lleu. El Gremi d'Hotels recomana que el tancament es faci de forma esglaonada i els primers hotels, els més pròxims als hospitals, ja han començat a tancar les seves portes aquest dilluns.Traslladar malalts lleus als hotels, pavellons o altres espais va ser una proposta que va fer pública la setmana passada la Comunitat de Madrid, la zona on hi ha més infectats i morts pel coronavirus. En aquests espais medicalitzats es volen atendre els malalts lleus que no poden estar a casa i descarregar els hospitals perquè puguin centrar-se en els casos de coronavirus més greus i altres situacions prioritàries, com ara càncers, infarts o ictus.

