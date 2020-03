Picabaralla entre Torra i Núria Marín per la gestió del coronavirus

Benvolguda Alcaldessa, t’asseguro que en l’últim que penso és en una campanya electoral -a la que he dit que mai em presentaria. Només treballo per la salut i la vida dels nostres conciutadans. Necessitem un gran acord de país pel confinament total del país. Compto amb tu. https://t.co/4TidbOjnmk — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) March 17, 2020

La presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, ha retret al president de la Generalitat, Quim Torra, que hagi convertit la crisi del coronavirus en "l'inici de la campanya electoral". Torra ha respost que en l'últim que pensa és en una campanya electoral i li ha recordat que ja ha dit que no es presentarà a les eleccions. "Només treballo per la salut i la vida dels nostres conciutadans. Necessitem un gran acord de país pel confinament total del país. Compto amb tu", ha afegit Torra a través del seu compte de Twitter.En una entrevista a Ràdio 4, Marín ha reclamat "alçada de mires i posar els interessos personals a banda" en una situació com l'actual i ha conclòs que no és moment de fer política. D'aquesta manera, s'ha referit a les discrepàncies del Govern que demana mesures més contundents i un confinament de Catalunya a l'executiu de Pedro Sánchez. Segons Marín, el govern de l'Estat és qui té tota la informació i a qui s'ha de donar confiança perquè s'encarrega de dirigir la crisi."Desitjo, espero i confio que el Govern de la Generalitat malgrat les discrepàncies faci el que ha de fer, que és treballar conjuntament amb el govern d'Espanya i la resta d'administracions autonòmiques i locals. No és moment de fer política", ha defensat Marín.De fet, ha qualificat de "lògic" que hi pugui haver discrepàncies sobre les mesures i que s'expressin "al lloc que correspon" però ha reclamat que es treballi conjuntament i de manera coordinada per "lluitar" contra el virus.Pel que fa a les mesures econòmiques que aprovarà avui dimarts el Consell de Ministres, Marín ha considerat desitjable que hi hagi decisions "contundents i importants per estar al costat dels treballadors i de l'economia". Es tracta, doncs, "d'un camí que no finalitza, sinó que comença", segons ha afegit.D'altra banda, com a presidenta de la Diputació de Barcelona ha assegurat que estan preparats per oferir teleassistència de forma remota per donar suport a persones grans en cas de confinament de Catalunya. Un servei que ja es dona de manera ordinària a 90.000 persones i que consisteix en fer un control sobre com està una persona gran i saber si necessita alguna cosa. "Des de la Diputació estem en condicions de poder-ho assumir progressivament", ha dit.

