València crema la falla municipal de matinada i sense públic

El coronavirus, que va obligar a suspendre les Falles de Valènica el passat 10 de març, ha acabat, una setmana més tard, amb la falla municipal, la de la plaça de l'Ajuntament, que estava indultada fins a juliol, de moment. La falla s'ha cremat aquesta matinada, sense públic per evitar problemes de seguretat i tres dies abans de la nit del 19 de març, quan oficialment els monuments desapareixen sota les flames.La cremada s'ha fet sense anunciar-ho i amb els bombers i la policia com a únic públic. L'únic que s'ha salvat és la figura de la meditadora, amb mascareta inclosa, que ha estat indultada per uns mesos. Tampoc s'han cremat les escenes que es tenien que plantar repartides per la plaça i no havien estat plantades.Sota el títol de "Açò també passarà", convertit en el lema de les Falles 2020 com a símbol de que la pandèmia, serà un mal record en un futur pròxim.Les Falles només s'han ajornat en tres ocasions: la Guerra de Cuba, la Guera Civil i la negativa a pagar una taxa el 1886.

