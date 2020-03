Ajuts de fins a 2.000 euros per als autònoms amb una reducció «dràstica» dels ingressos

📍 Avui aprovarem un segon paquet de mesures econòmiques #coronavirus sobre l’activitat productiva i l’ocupació 👇🏼 — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) March 17, 2020

El Govern aprovarà aquest dimarts un ajut econòmic per als autònoms que puguin acreditar una reducció "dràstica i involuntària" dels ingressos derivada de la crisi del coronavirus. Ho ha confirmat el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, després que el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, hagi avançat aquest dimarts que la prestació podria començar a demanar-se a principis de la setmana vinent, tot i que no ha volgut posar dates concretes i ha afirmat que es pretén que estigui disponible "el més aviat possible".L'ajut serà de fins a 2.000 euros per persona, i es preveu que pugui beneficiar a uns 4.500 autònoms. La partidària pressupostària serà de 7,5 milions d'euros. Els treballadors beneficiaris hauran de ser dels sectors afectats per l'obligatorietat de tancar pel covid-19.El Homrani ha dit a Rac1 que en el decret no defineixen el tipus d'autònoms que es poden beneficiar de l'ajut, i que s'haurà d'avaluar "cas per cas". En tot cas, ha dit que "no hi ha limitacions" i que "qualsevol autònom que pugui demostrar la reducció dràstica i involuntària de la facturació i que ha hagut de tancar l'activitat econòmica per decisions de salut pública", podrà optar a l'ajut.Pel que fa als autònoms que faci menys d'un any que ho són, es faran anàlisis i comparatives dels seus ingressos mensuals.D'altra banda, El Homrani ha admès que treballadors i empresaris estan en una situació "d'indefensió". Segons ha dit, d'acord amb el reial decret del govern espanyol, als treballadors d'empreses que els obliguen a anar a la feina en sectors en què no hi ha l'obligació sanitària de tancar no tenen "cap element" que els protegeixi."No hi ha seguretat jurídica", ha dit el conseller, lamentant que hi hagi gent d'aquest tipus d'empreses que pugui fer front a acomiadaments per no anar a la feina.El d'aquest dimarts serà el segon paquet de mesures econòmiques aprovades per fer front al coronavirus. El dijous passat el Govern ja va aprovar un primer paquet amb mesures com una línia de préstecs de fins a 1.000 milions d'euros a través d'entitats financeres per a empreses o la moratòria fins al setembre en el pagament de l'impost sobre les estades en establiments turístics.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor