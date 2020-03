Dinamarca pagarà el 75% del sou dels treballadors amenaçats amb l'acomiadament

El govern espanyol anunciarà avui, després del consell de ministres, un paquet de mesures per pal·liar la crisi econòmica que està suposant a les empreses, autònoms i treballadors la pandèmia del coronavirus. Unes mesures que, per a molts sectors, arriben tard. I tampoc es preveu que siguin massa contundents.Un exemple a seguir podria ser el de Dinamarca, que ha agafat el toro per les banyes i ahir va anunciar unes mesures molt potents. El govern del país bàltic ha arribat a un acord temporal amb empresaris i sindicats: l’estat danès cobrirà el 75% del sou dels treballadors d’empreses privades (fins a un màxim d’uns 3.000 euros), que podrien perdre la seva feina pel coronavirus, sota el compromís que no hi hagi acomiadaments. El 25% restant l’haurà de pagar l’empresa.En aquest marc, els treballadors també es comprometen a agafar cinc dies de vacances o lliures, sense cobrar el sou. “Hem de fer tot el que estigui a la nostra mà per evitar que Dinamarca entri en crisi econòmica pel coronavirus”, ha dit aquest dilluns la primera ministra, Mette Frederikse.La mesura té un abast de tres mesos, amb caràcter retroactiu, des del 9 de març fins al 9 de juny, i va adreçada a aquelles empreses que es plantegin retallar la plantilla a causa de la caiguda d’ingressos pel coronavirus.Dinamarca ja té dos morts pel covid-19 i uns 900 casos registrats. El país ha tancat les fronteres i escoles, guarderies i universitats des de fa dues setmanes.

