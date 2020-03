Detinguts dos cuidadors d'una residència de Barcelona per abusos a una dona de 81 anys amb Alzheimer

Els Mossos han detingut un cuidador i una cuidadora de la residència Mossèn Vidal i Aunós de Barcelona per presumptes maltractaments i abusos a un usuari, una dona de 81 anys amb Alzheimer, segons ha avançat TV3 i ha confirmat a l'ACN el cos policial. La investigació continua oberta i podria haver-hi més víctimes.El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que ha anunciat que es personarà com a acusació popular al cas, parla, per exemple, d'agressions físiques i sexuals i vexacions a una parella de residents. Dijous a la tarda els Mossos van rebre un requeriment judicial per investigar maltractaments arran de la denúncia feta als jutjats per un familiar de la víctima ja identificada. Arran d'això, durant el cap de setmana els Mossos han fet les dues detencions.Els dos detinguts han passat aquest dilluns a disposició judicial. El Departament també ha obert un expedient per la via de la Inspecció de Serveis Socials a Eulen, l’empresa gestora de la residència.A més, els responsables del Departament han assegurat que arribaran “fins al final” per depurar totes les responsabilitats que se’n derivin, tant individuals de l’equip professional de la residència com de l’empresa gestora.També asseguren que des del primer moment que van tenir coneixement del cas, l'11 de març passat, quan la família va presentar la denúncia, es van activar les vies per actuar judicialment davant d’un cas “molt greu” i ha estat en contacte “permanent” amb la família.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor