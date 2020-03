Macron es posa les piles: decreta una quarantena de 15 dies a França

Mesures enèrgiques contra el coronavirus a França. El president Francès, Emmanuel Macron, ha decretat aquest dilluns una quarantena gairebé total de 15 dies, durant la qual tothom haurà de romandre a casa seva, amb l'única excepció d'aquells "desplaçaments necessaris". Macron ha anunciat les seves mesures, que entraran en vigor al migdia d'aquest dimarts, en un missatge institucional retransmès en directe aquest dilluns al vespre.Durant aquest període tothom haurà de romandre a casa, sota pena de sanció. Només es contemplen les excepcions en els "desplaçaments necessaris per comprar, per rebre tractament mèdic, els desplaçaments necessaris per anar a la feina quan no és possible el treball a distància i els desplaçaments necessaris per fer alguna activitat física"A més, Macron ha anunciat la suspensió de la segona volta de les eleccions municipals, i la tramitació de totes les lleis no relacionades directament amb el coronavirus -incloent-hi la polèmica reforma de les pensions-. També ha afegit mesures de suport econòmic als afectats per les restriccions: ha suspès el pagament de factures i lloguers a les empreses en dificultats, perquè aquestes i els treballadors "no es quedin sense recursos". En la mateixa línia, ha anunciat igualment que el sistema d'atur parcial s'ampliarà "massivament" per als treballadors."Qualsevol empresa, sigui com sigui de gran, no quedarà en el risc de fer fallida", ha expressat Macron, mentre presentava el seu pla de suport a empreses i treballadors mentre duri l'emergència pel coronavirus. "Estem en guerra sanitària", ha resumit.

