FGC reestructura el servei per fer front als requeriments contra el coronavirus

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha anunciat que, a partir de demà, reestructurarà el servei de trens a les línies metropolitanes, per tal de fer front als requeriments del Govern en la lluita contra el coronavirus, i adequant l'oferta d'acord amb la demanda i a les indicacions rebudes per part del Govern i l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona.Així, a partir de demà, el servei en hora punta serà del 60%, mentre que la resta de la jornada serà del 40%. El servei de la línia(Reina Elisenda) quedarà suprimit.A les línies del Vallès, durant les hores punta hi haurà 4 trens cada hora a l'(Terrassa) i a l'(Sabadell); 6 trens cada hora a l'(Sarrià-Pl. Catalunya) i 6 trens l'hora a l'(Avinguda Tibidabo). Durant la resta del dia, a les línieshi haurà 3 trens cada hora, mentre que a la resta es mantindrà la freqüència de 6 trens.Pel que fa a la línia Llobregat-Anoia, també es reestructurarà el servei, amb un tren cada hora de l'(Manresa),(Olesa de Montserrat),(Can Ros) i(a i des de La Pobla de Claramunt); 2 trens cada hora a l'(Martorell) i 4 trens l'hora a l'(Pl. Espanya-Molí Nou Ciutat Cooperativa). Durant la resta del dia, es mantenen les freqüències excepte a l', que passa a 2 trens cada hora.Les estacions d'esquí, així com el Cremallera de Montserrat i el de Núria romanen tancats.Tot i aquestes modificacions per adaptar-se a la demanda, FGC desaconsella viatjar per raons "inajornables, i recomana a tots els clients que es vegin obligats a desplaçar-se que s'informin sobre les possibles afectacions al servei a través dels missatges de megafonia a les estacions i interiors de tren, que consultin les vitrines informatives, el web de FGC, l'aplicació mòbil o el Twitter, o bé que truquin al telèfon d'informació (012).La caiguda de la demanda ha estat clara des de la setmana passada, passant dels 329.822 viatges el 9 de març als 15.567 d'avui, una caiguda del 81,5%.En el marc de la resposta a la pandèmia del coronavirus a Catalunya, FGC ha aplicat un seguit de mesures, tant de caràcter informatiu com organitzatiu, dirigides als clients i al conjunt del personal amb l'objectiu de minimitzar el risc d'infecció i alhora assegurar la prestació del servei.Així, FGC ha elaborat un Pla de contingència pel coronavirus i, des de començaments de setmana ha activat diverses mesures higièniques, seguint els protocols sanitaris: els maquinistes obren i tanquen les portes perquè els clients no hagin de tocar les botoneres, les màquines de venda de bitllets i les botoneres dels ascensors es netegen cada hora, i diàriament es netegen elements com les barres, els agafadors, les botoneres, les tauletes, les mampares, els endolls i els marcs de les finestres de l'interior dels trens.El Centre d'Atenció al Client i l'Oficina de confecció de carnets de pensionista s'han tancat al públic, i l'atenció a l'usuari es fa només per via telefònica.

