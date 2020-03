Educació i Afers Socials garantiran ajuts a 160.000 infants beneficiaris de beques menjador

Les conselleries d'Educació i de Treball, Afers Socials i Famílies han posat en marxa una iniciativa per "garantir" els ajuts de menjador als alumnes amb beques i als menors inscrits dins dels serveis d'intervenció socioeducativa amb servei d'àpat. Com es farà? A través de l'habilitació de "targetes moneders" -fruit d'un acord amb La Caixa- que serviran per a un total de 160.000 alumnes. Aquesta xifra és fruit de la suma dels alumnes becats i dels menors que disposen de servei d'àpat.Aquestes targetes es començaran a distribuir a partir de dijous com a molt tard a través dels ajuntaments i dels consells comarcals. El funcionament serà aquest: es carregarà a cada família l'import de la prestació diària pel total de dies que duri el tancament. Els dos departaments estan acabant d'ultimar l'operatiu que pugui fer possible el lliurament a les famílies i en els propers dies es concretaran les instruccions definitives.La mesura tindrà efecte fins que el Govern suspengui les mesures preventives extraordinàries adoptades per fer front al coronavirus.

