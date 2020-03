Primer cas positiu de coronavirus a la Garrotxa

Primer cas positiu al test del coronavirus Covid-19 a la Garrotxa. Es tracta d'una dona que roman confinada a casa seva sense necessitat d'hospitalització, amb què el seu estat no és greu i pot passar l'aïllament al seu domicili d'Olot.Aquest cas se suma a setze més que també han donat positiu al mateix test a les comarques gironines. Tanmateix, si fins avui es podia comarcalitzar els casos, a partir d'ara, com que es preveu que el nombre vagi en augment, només s'informarà del còmput total d'infectats nous.Així, el nombre total d'infectats a les comarques gironines se situa avui en 65 i 1.394 a tot Catalunya, 491 dels quals avui mateix, amb sis noves morts, que eleven a 18 les persones que han perdut la vida per aquesta infecció respiratòriaEstà previst que demà arribin els primers kits al Laboratori Clínic del Trueta-ICS Girona, que permetran poder processar en aquest hospital totes les mostres de tots els centres de salut de la Regió Sanitària de Girona per a determinar la presència de Covid-19.

