La lliga ACB queda aturada fins al 24 d'abril

La lliga ACB no es reprendrà com a mínim fins el dia 24 d'abril. Així ho han decidit els 18 clubs participants per unanimitat en una assemblea extraordinària que s'ha fet per mitjans telemàtics. S'amplia així una aturada que inicialment era només per dues jornades en motiu de les restriccions imposades en gairebé tots els àmbits pel Covid-19.Antonio Martín, president de l'ACB, ha declarat que "la voluntat de tots els clubs és reemprendre la competició i acabar la lliga Endesa 2019-20 en la mesura i els temps que la situació permeti".En les darreres dates, ha començat l'èxode de jugadors cap als seus països d'origen. Caldrà veure, si el degoteig continua els propers dies. A dia d'avui, no és el cas del BAXI Manresa ja que cap dels seus membres ha abandonat el país. Només Eulis Báez ha deixat Manresa amb permís del club per reunir-se amb la seva família a Gran Canària.

