El Monestir de Sant Cugat obre un canal de Youtube per celebrar misses online

El Monestir de Sant Cugat s'enfronta a l'epidèmia del coronavirus amb la tecnologia. La parròquia Sant Pere d'Octavià ha estrenat aquest migdia un canal de Youtube on s'hi podrà seguir misses online. En concret, i fins a proper avís, se celebraran cada dia dues misses, una a les 9 h del matí i l'altra a les 20.05 h de la tarda.En declaracions a, mossèn Emili Marlés explica que la idea ha sorgit com a "resposta creativa" a l'hora de reaccionar al tancament del Monestir per evitar la propagació del Covid-19. Marlés comenta que l'estudi de gravació "tot just muntat" està col·locat en una capella de la Casa Abacial.A les 20 h, el Monestir de Sant Cugat també s'adhereix a la crida d'aplaudiments com a mostra de suport al personal sanitari repicant les campanes. El canal de Youtube obert avui mateix, dilluns 16 de març, ja compta amb més de 700 seguidors.

