GRÀFICS INTERACTIUS Així evoluciona el coronavirus a Catalunya, dia a dia

casos de coronavirus

Per okitoni el 7 de maig de 2020 a les 13:18 0 0 Amb tota la meva ignorància, voldria fer una pregunta a veure si algú m'ho sap respondre. Ahir dia 6 d'abril a Catalunya es van confirmar 1.062 casos nous de coronavirus, avui dia 7 d'abril espanya ha confirmat 754 casos nous. Com pot ser?

Vull ser andorrana

Per Vull ser andorrana el 29 d'abril de 2020 a les 23:54 0 2 Heu analitzat el perquè de tants nous infectats? És l'efecte dimarts de Pasqua? No acabarem mai si no es fa un control a tota la població. Vull ser andorrana, per a poder aïllar des del primer moment del contagi

Maspons

Per S. el 26 d'abril de 2020 a les 23:38 1 1 El gràfic més útil i que gairebé mai es posa és el de nous infectats diaris. Els acumulats amb grans xifres son més sensacionalistes però crec que no mostren tan bé l’evolució.

Gràfica

Per DR. ALF el 26 d'abril de 2020 a les 23:22 1 1 Com és que no feu una gràfica de casos per dia i així poder apreciar la forma de la corva?

Pregunta

Per Dubtós el 5 d'abril de 2020 a les 16:03 1 1 Els nombres de greus són casos que han passat a ser catalogats com a greus en un dia determinat, o la gent que està greu en aquell moment (faci el temps que faci que ho està)? Gràcies

gràfic histograma diari

Per Josep Salavedra el 28 de març de 2020 a les 01:19 1 0 Crec que seria millor fer un histograma diari, apart del valor acumulat. Si mirem els valors diaris crec que el pic va ser els dies 24 i 25 amb uns 2000 nous contagiats. Després ja va baixar a uns 1600 i ara portem 2 dies amb 1300. En quan a les morts sembla que estem a la part alta (el pic) ja que portem uns 3 o 4 dies amb uns 190 morts (177, 155, 205 i 190) de mitjana.

Casos greus respecte de morts

Per Héctor el 23 de març de 2020 a les 09:58 1 1 Crec que el nombre de casos greus (puntual) i l'acumulatiu de morts, no haurien d'anar en una mateixa gràfica. Si no se'n fa una bona lectura algú podria interpretar que el 50% de les persones que estan en estat greu acaba en mort i això no és així. Tal i com jo ho veig, tindria més sentit representar el nombre de casos greus diari i el de morts diari.

Curats

Per Anomim el 20 de març de 2020 a les 04:54 2 1 Crec que estaria bastant be que també s'hi incloeixi la gent que es cura