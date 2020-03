Parla un treballador de Mercabarna: «No fem el burro amb el menjar»

Frimercat

Daniel Cardó és un treballador de Rubí, de l'empresa, que pertany al sector la logística de la cadena del fred i que és una de les moltes que opera aha parlat amb ell aquest migdia, per saber en quines condicions s'està desenvolupant la seva feina al magatzem frigorífic de l'empresa, que emmagatzema peix, carn i verdures congelades, durant la pandèmia del coronavirus El rubinenc fa dies que expressa dubtes a les xarxes sobre les mesures de seguretat que ofereixen les empreses a sectors com el seu, o sobre la preocupació de trobar-se aglomeracions al metro per anar a treballar aquest matí.Cardó ha explicat que, en el cas de la seva empresa, la direcció i el comitè han establert un protocol de mesures de seguretat, que s'ha entregat en mà a cadascun dels treballadors, i que bàsicament és un recordatori de les mesures aconsellades per les autoritats sanitàries, i que afegeix concrecions per al seu espai de treball, com per exemple la restricció de l'accés al menjador - un treballador per taula, i ampliació dels torns de menjar per no coincidir tantes persones - o als vestidors, on s'ha limitat l'aforament a quatre persones alhora.Respecte als contactes amb personal extern, també es prenen precaucions: els transportistes només poden accedir a la recepció per a l'entrega de documentació, les visites a les instal·lacions de Mercabarna que no siguin totalment imprescindibles s'han postposat, i als clients ja se'ls ha advertit que els contactes personals estan restringits.Tot i això, Cardó veu amb preocupació que aquestes mesures no s'estiguin duent a terme en tots els centres de treball del sector. Membre del comitè d'empresa deper CCOO,assegura que "m'estic trobant que a la resta d'empreses del nostre sector no s'està fent bé l'establiment del protocol, s'està fent un "copia i enganxa" quan la situació està canviant a cada moment", lamenta, en la mateixa línia del que va denunciar el sindicat ahir mateix a través d'un comunicat "Som un personal en situació de risc important, perquè totes les empreses del sector reben camioners de tot el món, i el control és el que és el que és. El contacte amb els camioners des del moment que arriben a les plantes frigorífiques és constant, passen per un control administratiu, pugen als molls per descarregar... som un sector en risc constant, els treballadors administratius sí que estan teletreballant, però nosaltres demanem molta rigorositat en els plans de prevenció contra el coronavirus, tot i que som conscients que és complicat", detalla.A més, Cardó no s'ha volgut estar de recordar "que hi ha un altre virus que potser serà més sagnant que aquest, que es diu, i que ja comença a massacrar més d'un i dos treballadors de cada empresa. Em preocupa gairebé més que el coronavirus", adverteixCardó. De fet, Burger King ja ha anunciat un ERTO que pot afectar 14.000 treballadors arreu de l'estat espanyol , i també SEAT, que afectarà els 15.000 treballadors que té a Catalunya Aquest matí, de camí a la feina,Cardó ja ha denunciat a través del seu compte de Twitter que s'havia trobat aglomeracions a l'L5 del metro, cosa que creu que és contraproduent amb les mesures de confinament de la població que estableix el decret d'alarma. "No sé si és perquè és el primer dia i encara no sabem ben bé què hem de fer, però els FGC anaven amb una ocupació de 3 de cada 4 llocs, i això a les 6 h, no em vull imaginar els de les 7 h o les 8 h que són els més crítics", explica.A Mercabarna, a partir de demà, els treballadors hauran de presentar una credencial per accedir al lloc de feina, una mesura que Cardó creu que es podria replicar per regular el trànsit de persones i que només es desplacin realment aquelles que hagin d'anar a llocs de treball de serveis essencials com els seus, una cosa que haurien d'establir les autoritats. "Avui al transport públic hem vist aglomeracions, i això em preocupa".El que també amoïna aCardó és el mercat del peix d'aquesta nit, onconflueixen persones de tota Catalunya, i s'hauran d'aplicar molt bé els protocols i mesures de seguretat per prevenir qualsevol mena de problema.Respecte a la provisió d'aliments per als dies vinents, Cardó ha confirmat que "n'hi haurà per tothom: tenim uns centres logístics plens de menjar i nosaltres estem a un 97% en els nostres centres, estem treballant amb tota normalitat", explica, i demana "tranquil·litat" i que "no fem el burro amb el menjar". "Espero que ningú es quedi sense paper de vàter", ha ironitzat Cardó.

