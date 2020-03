VÍDEO L'Ajuntament d'Igualada demana als veïns que no surtin de casa si no és estricament necessari

Un vehicle amb megafonia circula pels carrers d'Igualada per recordar als veïns de la ciutat, que estan confinats des del passat dijous a la mitjanit, les mesures de confinament i de prevenció que han de dur a terme per evitar la propagació del coronavirus.La Conca d'Òdena és on hi ha el principal brot de tot Catalunya. S'han detectat un total de 85 positius des que es va declarar el brot. Vuit persones estan greu i dotze amb patologies prèvies han mort. Del nombre total de casos del brot d'Igualada, 37 són professionals sanitaris.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor