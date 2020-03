Així funciona un Govern confinat

Aragonès ha enviat missatges a Pedro Sánchez i a diversos ministres estatals en ple pols entre la Moncloa i la Generalitat per les mesures incloses dins l'estat d'alarma

L'última trobada presencial amb tots els membres del Govern es va celebrar dimarts passat, fa tot just una setmana, al Palau de la Generalitat. La crisi pel coronavirus estava "controlada" -en aquests termes es va expressar la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en la roda de premsa posterior-, però no va trigar a desfermar-se per l'augment exponencial de casos arreu de l'Estat, especialment a Madrid i, en menor mesura, a Catalunya.L'epidèmia ha tocat de ben a prop l'executiu, amb els positius del president Quim Torra i del vicepresident Pere Aragonès , que han obligat -així ho detallen fonts governamentals- a fer testos a tots els consellers. Les rutines han canviat per adaptar-se a un període de durada incerta i liderat per un Govern confinat.La tecnologia, segons detallen des de tres departaments consultats, s'ha convertit en el principal aliat per combatre l'aïllament dels dos principals responsables de l'executiu i per mantenir actiu el dia a dia de cada conselleria. Es fa servir l'aplicació Microsoft Teams per citar tots els membres de l'executiu -diumenge ja es va reunir de forma extraordinària i aquest dimarts ho farà de manera ordinària amb el mateix procediment-, que es troben repartits.Torra passa el confinament a la Casa dels Canonges -ja s'hi va desplaçar el cap de setmana, extremant la precaució sanitària també per l'estat de salut de la seva dona, operada recentment-, mentre que Aragonès ho fa a Pineda de Mar, on resideix. Àngels Chacón, d'Empresa, porta dies tancada a Igualada.El contacte entre el president i el vicepresident és constant per via telefònica, segons detallen fonts governamentals consultades per. Tots dos van coincidir per última vegada a Palau aquest diumenge, quan es van connectar des d'estances separades a la videoconferència que va fer possible el Govern extraordinari. A la tarda, Aragonès va trucar a Torra per comunicar-li el positiu en el test del coronavirus, que també es va donar a conèixer al nucli dur d'ERC. L'agenda de contactes del vicepresident, però, no es redueix a la Generalitat, sinó que s'ha fet extensiva a la Moncloa: ha intercanviat missatges amb Pedro Sánchez i amb ministres estatals.L'argumentari polític del Govern passa per demanar mesures més restrictives a la Moncloa, al comandament de totes les iniciatives arran de l'aplicació de l'estat d'alarma . Un decret que ha generat un fort malestar a Palau, on es considera que s'està aprofitant per "recentralitzar" competències. Així ho va fer saber Torra en la reunió telemàtica amb la resta de presidents autonòmics i Sánchez, i el xoc es va evidenciar amb la negativa del líder independentista a signar el comunicat conjunt . La Generalitat, en aquest sentit, continua reclamant el confinament total i el tancament de fronteres.Són decisions que no depenen del Govern, però que els membres de l'executiu veuen reforçades per l'opinió dels experts inclosos en el consell assessor de l'anomenat Procicat , un organisme liderat pels consellers Miquel Buch -Interior- i Alba Vergés -Salut- i del qual n'estan puntualment informats tant Torra com Aragonès. Les connexions telemàtiques s'han convertit en el dia a dia de tots els integrants de l'executiu i, per exemple, Buch ha mantingut reunions per videoconferència amb la cúpula del departament per saber al detall les actuacions a seguir i els moviments de Madrid. Quan les trobades són presencials, es respecta la distància d'un metre per evitar contagis.Una de les conselleries en què no s'ha aturat l'activitat, per exemple, és la de Territori i Sostenibilitat, amb Damià Calvet al capdavant. Dijous de la setmana passada hi va haver treballadors del departament que es van acollir al teletreball, i des de divendres l'activitat presencial és més aviat escassa a la seu, molt propera a l'estació de Sants. "Des del cap de setmana que estem completament connectats per whatsapp, trucades o videoconferència", destaques des de Territori.Cada dia, de fet, es fan reunions amb ordre del dia detallat amb tot l'equip del conseller, inclosos membres de comunicació. En el cas de Calvet, també manté contacte amb l'equip del ministeri de Transports, en concret amb Pedro Saura, número dos de José Luis Abalos.Es troben a faltar, això sí, comoditats de ser al despatx, com ara poder signar els documents que cada dia passen per la taula. En la situació d'aquests dies, els consellers han de fer ús de la signatura digital, segons fonts governamentals. En les reunions del consell tècnic, que es reuneix cada dilluns per preparar el consell executiu de l'endemà, també s'haurà de fer servir la via telemàtica. Aquests dies, tots els assumptes que no són la batalla contra el coronavirus passen a ser secundaris.La crisi pel coronavirus ha alterat els plans del Govern, que aquesta setmana esperava aprovar els pressupostos al Parlament i, immediatament després, fer pública la data d'unes eleccions que ara se situen més que mai a la tardor. La gravetat de la situació fa que la comunicació tingui una importància cabdal i, segons el repartiment intern de funcions, se li atorga categoria "bàsica i estratègica", només un graó per sota de l'epígraf "essencial" que es reserva a la seguretat i a la salut.Les compareixences del president -pràcticament diàries- i de consellers -a vegades més d'una vegada al dia- es fan de forma telemàtica, amb només el personal imprescindible ajudant de forma física. La gran majoria dels treballadors de comunicació de Presidència es troben treballant a casa, i a Palau només s'hi acosten uns quants responsables i també els tècnics que organitzen les compareixences, a les quals els periodistes poden enviar preguntes per Telegram a través d'un canal creat específicament per això. Les qüestions s'acostumen a limitar perquè no superin la desena.Des de Palau i Interior hi ha més facilitats perquè els consellers compareguin perquè hi ha el que es coneix com a hotpoint de TV3, és a dir, una càmera preparada per emetre des d'allà. A Presidència detallen que la televisió catalana també està notant la davallada d'efectius per la crisi del coronavirus, la qual cosa complica determinades connexions. Aquest dilluns, per exemple, han comparegut Meritxell Budó, Buch i Vergés des de tres llocs diferents i la senyal l'ha emès el programa Planta Baixa perquè "no hi havia més alternativa", sostenen a Palau. La nova normalitat d'un Govern confinat.

