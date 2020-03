L'OMS adverteix que qui es recuperi del Covid-19 pot seguir infectant durant dues setmanes

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avisat que les persones que s'han infectat amb el coronavirus, la malaltia del qual es coneix amb el nom de Covid19, i que han deixat de patir símptomes poden seguir contagiant altres persones durant dues setmanes.Per això, en la roda de premsa diària de l'organització, ha demanat que, encara que aquests pacients ja no presentin símptomes, segueixin sense rebre visites fins que finalitzi aquest període. Dit això, ha insistit en la importància que les persones es rentin les mans per reduir el risc d'infecció pel coronavirus, "un acte de solidaritat".​També, el director general de l'OMS ha instat la població a que eviti acumular articles sanitaris essencials, com ara medicaments, ja que aquesta actitud pot crear "escassetat" de fàrmacs i d'altres productes necessaris per a l'atenció mèdica.Dit això, Tedros ha reconegut que, tot i que la població de major risc de mortalitat pel nou coronavirus són les persones majors de 60 anys, hi ha joves, i fins i tot nens, que han mort. Per això, ha instat els països a augmentar les proves de detecció de l'Covid19."A mesura que el coronavirus es trasllada a països de baixos ingressos, estem profundament preocupats per l'impacte que podria tenir en les poblacions amb alta prevalença de VIH o nens desnodrits. Fem una crida a cada país i individus perquè facin tot el possible per aturar la transmissió ", ha dit.Així mateix, en el cas de contagi, Tedros ha subratllat la necessitat que totes les persones, fins i tot les que estan lleus, s'aïllin en els centres sanitaris per evitar la transmissió de virus i rebre una atenció mèdica adequada.No obstant, ha reconegut que "molts països" ja han excedit la seva capacitat per atendre les persones que estan lleus. Per això, i en el cas en què hagin de romandre al domicili, Tedros ha aconsellat que estigui supervisada per una persona que estigui sana, la qual haurà rentar-se les mans després de tenir contacte amb el pacient o amb el seu entorn immediat."Tant el pacient com el seu cuidador han d'usar una màscara mèdica quan estiguin junts en la mateixa habituació. El malalt ha de dormir en una habitació separa dels altres i utilitzar un bany diferent", ha dit Tedros, per insistir en la necessitat que es segueixin en els domicilis les pautes marcades per l'OMS.Finalment, el director general de l'organisme de Nacions Unides ha avisat que, tot i que s'ha vist un augment de les mesures de distanciament social, com a tancament d'escoles o cancel·lació d'esdeveniments esportius, "no s'ha vist un increment prou urgent "per realitzar-se les proves de detecció de l'coronavirus, l'aïllament o el rastreig de casos. Unes mesures que són "la columna vertebral" de la resposta contra el Covid19.

