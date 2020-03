Les millors estrenes de sèries d'aquest març per fer suportable el confinament: Netflix, HBO, Filmin...

A situacions excepcionals, solucions excepcionals. La crisi del coronavirus a Catalunya i a la resta de l'estat espanyol està modificant molts dels hàbits socials i de vida quotidiana de la població. Des de la població infantil -confinada a casa sense poder anar a les escoles durant dues setmanes com a mínim-, fins als adolescents a les universitats, o moltes persones que han de derivar al teletreball.Les plataformes de contingut en streaming estan augmentant exponencialment les seves reproduccions, usuaris i clients. No en va, aquesta és una de les solucions més senzilles i entretingudes per suportar hores i dies a casa. Aquest març s'han estrenat -i s'estrenen- moltes noves sèries a Netflix, HBO, Amazon Prime, Filmin, Movistar Plus... i el mateix 24 de març arribarà Disney Plus a Catalunya.Així doncs, des deus hem confeccionat una llista de les millors recomanacions que podeu consumir.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor