El fiscal, sobre Rosa Peral: «Seria capaç de convèncer-nos que nosaltres hem matat Pedro»

El fiscal del crim de la Guàrdia Urbana, Félix Martín, ha demanat al jurat popular que en fer el veredicte es fixi menys en el "perquè" i més en "els fets" de l'assassinat de l'agent Pedro Rodríguez, el cos del qual va ser trobat en un vehicle cremat el 4 de maig del 2017 al pantà de Foix. "En dues o tres hores a soles Rosa seria capaç de convèncer-nos que hem matat Pedro", ha advertit Martín al jurat.Ha dit que l'altre acusat, Albert López, té "una mentalitat primitiva del Pleistocè". "El mal gratuït existeix i aquest mal no té glamur. La mort fa olor, taca, embruta i crea un buit i un silenci terribles. La mort és com una bomba nuclear", ha dit Martín al principi de la fase d'elaboració de l'informe final el fiscal."En el fons el que més ens espanta dels assassinats és adonar-nos que en els éssers humans existeix un mal tan gran que ens espanta. Perquè si és veritat que Rosa ha matat Pedro, ha matat la seva parella. Com pot ser possible matar algú a qui se suposa que estima?", s'ha preguntat Martín. Ha conclòs que "la part fosca d'alguns éssers humans pot existir. Jo no estic aquí per amagar la veritat del món, i al món hi ha parts lletges, i persones dolentes", ha reblat.Pel que fa a Rosa Peral, Martín ha advertit que no és acusada "per la seva vida privada sinó perquè va matar Pedro". Ha exposat que "viu en un món alternatiu amb unes regles diferents a les de la resta de persones" i l'ha descrit com a "xerrameques en potència" o una "xerraire de fira que intenta vendre'ls un remei per fer créixer els cabells que està fet d'aigua i sabó". Ha dit que els "elements fonamentals de Rosa per relacionar-se en el terreny afectiu" són "mentida, traïció, seducció, erotització de les relacions i manipulació"."La mentida i l'engany és la base de la relació entre Rosa i Albert", ha exposat el fiscal. Ha dit que en la personalitat d'Albert "si em treuen la femella faré el necessari per recuperar-la", una personalitat que "amaga amb una arrogància que es va posar de manifest". "No deixin escapar la maldat d'Albert", ha indicat Martín. En narrar els fets ha dit que la versió dels acusats sembla que actués "com una tortuga ninja" perquè segons la seva versió va saltar la tanca silenciosament.El fiscal ha arribat a dir que els acusats van tractar Pedro Rodríguez "com un sac de patates podrides que has de tirar a la brossa com sigui". Ha presentat 76 indicis per donar suport a la seva teoria que "demostra la coautoria dels dos i la inversemblança absoluta de les seves versions". El fiscal també ha criticat el paper que va jugar el perit privat de la defensa de Peral que va avaluar el seu estat psicològic. "Si hagués necessitat dir que era descendent de Cleopatra hauria trobat un test que ho hauria acreditat".Ha explicat que "els elements amb sang han desaparegut" de l'explicació que han volgut fer dels fets les dues defenses. Ha dit que aquesta ha estat una "estratègia intel·ligent de les defenses" perquè si haguessin suggerit una fotografia on els dos acusats estaven junts la conclusió hauria estat "que són coautors". Per això ha considerat que en les seves versions només un dels dos neteja les restes de sang, cala foc al vehicle i tira combustible a sobre del cadàver.Martín ha dit que li fa "pena" haver demanat acusar de fals testimoni tant el veí de Rosa Peral com el seu pare. En aquest cas ha lamentat que no s'acollís a la "possibilitat de no declarar". "No puc tolerar que els menteixin, quan a més la mentida va entorpir la investigació", ha dit. En canvi, ha dit que demanar acusar de fals testimoni i delicte d'encobriment al caporal Leal no li fa "cap pena" perquè "representa el que un policia no ha de ser".El fiscal ha resseguit alguns "errors" que han comès els acusats en les seves declaracions perquè "maldat i intel·ligència no són sinònims". En aquest sentit, s'ha referit a les trucades "fingides" i "assajades". També ha explicat que "no és un homicidi, sinó un assassinat" perquè ha conclòs que Pedro Rodríguez estava dormint o descansant i no es va poder defensar. Ha afegit que el fet que el cos es trobés cremat ha esborrat les proves, i per aquest motiu "ha d'anar en la seva contra i no al seu favor", en referència als acusats.Ha indicat que després dels fets "els comportaments són complementaris" i no es nota "pena, llàstima, dubtes". "Viuen l'exaltació de l'amor pel que han fet, embriagats pel crim que han comès, han de dissimular però no poden dissimular en algunes coses". En aquest sentit, ha posat en valor el testimoni d'un dels agents que va declarar, que va explicar com Albert López va menjar del plat de Rosa Peral el 4 de maig. O el fet que López es tallés la barba quan Peral li ho va demanar.El fiscal ha afirmat que a Pedro Rodríguez "el van matar aquestes dues persones, que després van cremar el cos. Les hipòtesis alternatives són absolutament impossibles, inversemblants i falses". En el seu al·legat final ha demanat que "en homenatge a la víctima, al seu pare, al fill i als éssers estimats triomfi la veritat" i aparegui "la seva imatge verdadera que és la d'uns assassins", referint-se als acusats Albert López i Rosa Peral.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor