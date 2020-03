Espanya ja supera els 9.000 infectats i 300 morts pel coronavirus

Espanya ja supera els 9.000 casos de coronavirus i les 300 morts. Concretament, aquest dilluns s'ha elevat la xifra d'infectats a 9.191 casos i la de morts a 309. Això és un 3% de letalitat, el percentatge "esperat" segons el Ministeri de Salut. 530 pacients ja han estat donats d'alta després de superar la malaltia. Fernando Simón, director general d'alertes i emergències sanitàries, ha explicat que la situació "ha canviat" i que està suposant un "estrès suplementari" sobre els serveis sanitaris."Hi ha una probabilitat més gran que s'expandeixi la infecció per tot el país", ha dit el director general d'alertes i emergències sanitàries. A hores d'ara, la Comunitat d Madrid continua sent la zona amb més casos (4.164), seguida de Catalunya (903), País Basc (630) i Castella-La Manxa (567) i Andalusia (554). "S'estan preparant protocols per fer diagnòstics més ràpids", ha dit el responsable tècnic de Sanitat.Simón ha explicat que mai es podrà tenir el nombre total de pacients infectats, perquè la simptomatologia menor és difícil de registrar. Tot i així, ha dit que hi ha una sèrie d'indicadors que permeten veure l'evolució del virus. Aquests indicadors s'hauran d'anar adaptant a cada moment, i això pot implicar que hi hagi variacions de l'evolució que poden respondre al canvi d'indicador. "Entenc que pot generar inquietud si les variacions són grans, però s'hauran d'interpretar correctament", ha dit.El responsable tècnic de Sanitat ha dit que s'indentifiquen cada dia un 25% més de casos respecte el dia anterior. "Això va en línia amb el que sabem del nombre de reproduccions i del periode d'incubació. L'epidèmia encara creixerà durant uns dies", ha admès Simón, i ha dit que amb el pas dels dies podran aproximar-se a saber quan començarà a baixar la corba. "Si ho fem bé, l'impacte de les mesures pot ser ràpid i dràstic, però no l'observarem fins d'aquí 3 o 4 dies com a mínim", ha dit. Per veure un descens en la corba cal aplicar les mesures de manera dràstica. Un escenari pessimista podria implicar un creixement dels contagiats durant deu dies."Sabem com controlar el virus", ha volgut deixar clar Simón, i ha dit que fins ara les mesures eren "recomanables" i ara "s'han de complir". Això té implicacions en els grups de risc, que s'han de "protegir molt". "Són els que patiran més l'impacte de l'epidèmia. S'han de protegir i hem d'evitar que s'exposin al risc", ha dit el responsable tècnic de Sanitat. També ha dit que els tres o quatre primers dies casa poden ser "fins i tot divertits" però ha advertit que "això ha de durar 14 dies". "L'última setmana no serà fàcil. Hem de buscar maneres de portar aquest període de la millor manera", ha avisat. Caldrà mantenir l'atenció cada dia per evitar que l'esforç de l'inici acabi sense servir per res.Per la seva banda, el responsables militars que haurà de liderar la resposta de l'Exèrcit al coronavirus, Miguel Ángel Villarroya, cap de l'Estat Major de la Defensa (Jemad), ha dit que "estan preparats" i que "no escatimaran esforços" per vèncer el covid-19. El desplegament a Catalunya i al País Basc serà igual que "a la resta d'Espanya". "En funció de les necessitats anirem augmentant el desplegament a totes les zones d'Espanya que es necessiti", ha dit Villarroya.Des del Ministeri de Transports, Maria José Rallo, ha explicat que s'ha autoritzat les Comunitats Autònomes a establir un transport públic inferior per adaptar-se a la realitat sanitària de cada territori, i s'ha regulat el missatge que ha d'aparèixer en tots els canals de venda de bitllets de "qualsevol tipus" per "dissuadir" els viatges. El govern espanyol també ha fixat obligacions per als transports de mercaderies per garantir l'aprovisionament arreu de l'Estat.Transports també ha detallat que hi ha hagut una reducció de vols i viatges amb AVE i mitja distància, i ha admès que hi ha hagut "sensació d'aglomeració" en algun tren concret per "problemes operatius". "És inevitable que hi hagi problemes operatius, però treballen per minimitzar-los en aquests moments tan sensibles", ha dit la secretària d'Estat de Transports, i ha afegit que es reforçarà el servei de Rodalies a Madrid per evitar "aglomeracions".De cara a aquest dilluns s'acabaran de delimitar els protocols de coordinació amb les Comunitats Autònomes per tenir una informació "actualitzada i en temps real" de com funciona la demanda. Així mateix, ha demanat "reduir la mobilitat" per afrontar la propagació del virus.El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha donat negatiu a la prova de coronavirus. Segons fonts de Moncloa, el cap de l’executiu "es troba bé" i està seguint les recomanacions dels experts i de les autoritats sanitàries, després que la seva dona, Begoña Gómez, donés positiu en la malaltia.La prova es va practicar a tots els ministres després que la d’Igualtat, Irene Montero, i la de Política Territorial, Carolina Darias, resultessin infectades per la covid-19. La parella del president espanyol va donar positiu dissabte i es troba bé i seguint les indicacions de les autoritats sanitàries.

