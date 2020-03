ÀUDIO ANÀLISI «No n'hi ha prou, senyor Sánchez»

El primer repte ha de ser contenir la propagació del coronavirus. I el govern espanyol no se n'està sortint. Les instruccions que va traslladar a la població aquest cap de setmana, després d'un consell de ministres carregat de discussions, són clarament insuficients. I tenen un vernís afegit que a Catalunya cou: han estat embolcallades d'un missatge patriòtic que no ve a tomb per combatre la pandèmia.Per començar a controlar el coronavirus no n'hi ha prou amb el que han proposat Pedro Sánchez i els seus ministres. Ni molt menys. Així ho indiquen les xifres que manegen els experts -i que ens comparen amb les corbes d'afectació patides a Itàlia, amb resultats sensiblement pitjors- i també ho fa evident el sentit comú. Observar com, a Madrid i Barcelona, el metro i els trens de rodalies continuen circulant plens demostra que el missatge enviat no s'ha interioritzat prou.Les veus que han encertat tots els pronòstics -i també els exemples de països amb resultats millors- conviden a un confinament total. El Govern de la Generalitat, que va errar al principi fent veure que podia aplicar mesures que no eren de la seva competència, fa dies que ho reclama. De moment, només ha rebut com a resposta una recepta basada en la recentralització i el discurs nacionalista, ús de l'exèrcit inclòs.Fins ara, el primer govern de coalició d'esquerres des de la recuperació de la democràcia espanyola ha titubejat amb l'abast de les mesures. Tampoc ha mostrat com protegirà treballadors i pimes del cop econòmic que vindrà. De fet, s'ha posat en risc la salut d'assalariats i autònoms, i el paquet de polítiques socials que ja resulta imprescindible per esmorteir la patacada encara és un interrogant.Els indicis ens apunten que aquesta crisi no serà només sanitària. Que la factura no la paguin els més desafavorits. Afanyi's, senyor Sánchez, si vol aturar el coronavirus i mitigar els seus efectes en el teixit productiu.

