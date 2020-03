L'Íbex 35 torna a desplomar-se en plena crisi pel coronavirus

L'Íbex 35 ha tornat a enfonsar-se per la crisi del coronavirus. El selectiu ha registrat una caiguda del 7,88% en la sessió d'aquest dilluns, fins als 6.107,2 punts, en una jornada en la qual ha arribat a perdre la cota dels 6.000 a mitja sessió, després del lleuger repunt experimentat el passat divendres.D'aquesta manera, la borsa continua en hores baixes en un escenari marcat per l'estat d'alarma pel Covid-19. En aquest mateix context, el dijous passat va patir la pitjor caiguda de la seva història en perdre el 14,06% Aquest dilluns també s'ha conegut que l'impacte del brot de coronavirus en l'economia de la Xina ha estat encara més gran del previst, segons reflecteixen les dades corresponents als dos primers mesos de 2020 publicades per l'Oficina Nacional d'Estadística (ONE) de la Xina, que constaten una caiguda històrica de la producció industrial i un increment de rècord de la desocupació.En aquest escenari, els únics valors que s'han lliurat de tancar en 'vermell' han estat Red Eléctrica (+ 3,45%), Siemens Gamesa (+ 1,72%) i Viscofan (+ 0,39%).IAG, que suspendrà temporalment contractes, reduirà les hores de treball i implementarà opcions de vacances voluntàries no pagades, ha encapçalat les pèrdues en enfonsar-se un 27,9%.En el terreny negatiu també han destacat les caigudes de Meliá (-18,51%), Aena (-15,03%), ACS (-14,34%), Bankia (-14,02%), BBVA (-13 , 37%), Bankinter (-13,17%), Sabadell (-13,12%), Colonial (-12,34%), CaixaBank (-11,41%), Arcelor Mittal (-10,73%) i Santander (-10,61%).Les principals borses europees també han registrat caigudes aquest dilluns, tot i que inferiors a les de l'Ibex, en situar-se al 4,71% a Londres, el 5,92% a París, el 5,33% a Frankfurt i el 5,91% a Milà.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor