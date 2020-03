S'ajornen les multes a la Zona de Baixes Emissions

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l'Ajuntament de Barcelona i els altres quatre municipis metropolitans implicats -Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat i Sant Adrià de Besòs- han decidit ajornar l'entrada en vigor del règim sancionador de la Zona de Baixes Emissions (ZBE), que estava previst per a l'1 d'abril, pel coronavirus.En un comunicat aquest dilluns, l'AMB ha informat que, fins a nou avís, aquestes administracions han decidit que la ZBE segueixi en la mateixa situació que des que va entrar en funcionament l'1 de gener: activa de dilluns a divendres laborables de 7 a 20 hores, però sense multes.Per fer-ho efectiu, els cinc municipis metropolitans implicats estan preparant els corresponents decrets d'Alcaldia, que es preveu que estiguin signats entre aquest dimarts i el dimecres.La mesura s'ha pres de manera consensuada per no afectar a la mobilitat de les persones en situació excepcional actual: "Hem pres aquesta determinació amb l'objectiu que cap persona es vegi afectada en cas d'emergència", ha manifestat el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, Antoni Poveda.Quan s'acabi l'estat d'alarma, l'AMB, el consistori barceloní i els quatre municipis metropolitans que integren la ZBE determinaran una nova data d'entrada en vigor de les multes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor