Oriol Mitjà esclata contra l'Estat per la gestió «negligent i opaca» del coronavirus

𝗘𝗹 𝗰𝗼𝗺𝗶𝘁𝗲́ 𝗱𝗲 𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗲𝘀𝗽𝗮𝗻̃𝗼𝗹 𝗱𝗲𝗯𝗲𝗿𝗶́𝗮 𝗱𝗶𝗺𝗶𝘁𝗶𝗿. El país está en la UCI y el médico que lo ha tratado ha cometido demasiados errores. Mejor cambiar de médico mientras todavía estamos a tiempo. (hilo) — Oriol Mitja (@oriolmitja) March 16, 2020

2)𝗟𝗮 𝗻𝗲𝗴𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 se ha manifestado con la reiterada falta de anticipación y la incapacidad de predecir una epidemia que era evitable y que al no evitarse ha generado una crisis de salud pública sin precedentes. — Oriol Mitja (@oriolmitja) March 16, 2020

3)𝗟𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗼𝗽𝗮𝗰𝗮 y proteccionista ha sido enormemente perjudicial porque ha impedido la planificación y la preparación para esta situación. — Oriol Mitja (@oriolmitja) March 16, 2020

Oriol Mitjà, l'investigador principal de l'assaig clínic contra el Covid-19 a Catalunya que s'ha presentat aquest dilluns , segueix carregant amb duresa contra l'estat espanyol per la seva gestió "opaca i ineficaç" per lluitar contra l'expansió del coronavirus. A través d'un fil de piulades al seu compte de Twitter, Mitjà demana "canviar el metge ara que som a temps", en una analogia a què els membres del comitè d'emergència espanyol "han de dimitir".Mitjà manté aquesta línia molt crítica amb les mesures que han emprés les administracions en relació a la crisi del coronavirus. L'ha mostrat des de l'inici del brot en diferents articles, intervencions als mitjans i a les xarxes. I avui ho ha tornat a fer als micròfons d' El Matí de Catalunya Ràdio , on ha demanat un "confinament total".Us resumim, en 10 frases, el més significatiu de l'entrevista a Oriol Mitjà:"El confinament ha de ser total"."S'ha d'aturar tot dues setmanes""A la feina el risc de contagi és altíssim, entre persones que comparteixen oficina durant moltes hores""Només han d'anar a treballar les persones que treballin en necessitats primordials"."A Madrid els hospitals estan desbordats i aquí passarà aviat. Abans d'arribar a una crisi sanitària, cal aplicar un confinament total"."El país està a l'UCI i caldria canviar el metge que l'ha tracta fins ara abans que sigui massa tard"."El comitè d'emergència espanyol hauria de plegar"."A Corea del Sud feien 100.000 proves tots els dies al dia per detectar el coronavirus. Nosaltres tenim manca de reactius perquè no ens hem sabut anticipar""A la xina ruixen amb esprais dos cops al dia carrers i oficines. Nosaltres això tampoc ho tenim""Totes les estratègies són vàlides mentre siguin molt fortes i molt contundents"

