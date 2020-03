Pluja d'ERTO pel coronavirus: milers de treballadors afectats de 70 empreses

Treball ja té sobre la taula 70 Expedients de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTO) a Catalunya per la crisi del coronavirus. Aquests primers ERTOs afecten 3.819 persones, segons les dades oficials de la conselleria, tot i que les xifres encara no inclouen el que ha anunciat aquest dilluns SEAT , que afecta la totalitat de la seva plantilla, 14.800 persones.La xifra de 70 expedients implica que des de divendres Treball ha rebut 53 peticions d'ERTO per força major, ja que fins llavors se n'havien registrat només 17. El nombre d'afectats també ha crescut: a finals de setmana només eren 203 persones les que es quedaven temporalment sense feina, xifra que creix en 3.616 treballadors i que pujarà de forma substancial quan es formalitzi l'expedient de SEAT.

