L'Ajuntament de Barcelona deixa de cobrar la taxa turística i la de terrasses

El primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, compareix per anunciar les mesures fiscals preses pel consistori per afrontar la crisi del coronavirus ( es pot seguir en directe ). Collboni ha anunciat la creació d'una oficina tributària que oferirà plans individualitzats per flexibilitzar el pagament dels tributs municipals.L'Ajuntament de Barcelona no cobrarà la recollida de residus als comerços que no poden obrir a causa de la declaració d'estat d'alarma. El consistori també retornarà la taxa de terrasses durant tots els dies que no s'hagi pogut dur a terme activitat.L'Ajuntament també facilitarà que els restauradors ajustin el pagament de llicències al consum real. La taxa turística tampoc es cobrarà fins al setembre, com a mostra de suport al sector. Tampoc es cobraran les zones verdes i blaves d'aparcament a la ciutadania i s'ajornen les multes de la Zona de Baixes Emissions , mentre que el servei de Bicing s'ha aturat per contribuir a reduir la mobilitat. En canvi, les empreses de motos compartides poden continuar operant, per ara. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, ha demanat limitar la mobilitat als serveis essencials i insta les empreses a facilitar que els empleats puguin fer teletreball."El nostre objectiu és que no tanqui cap empresa i no hi hagi cap acomiadament", ha dit Collboni. El tinent d'alcaldia ha defensa la necessitat de garantir la liquiditat d'empreses i evitar que el pagament de les responsabilitats tributàries no suposin un "problema afegit".Pel que fa als contractes públics, l'Ajuntament es compromet a mantenir-los vigents per evitar afectar els llocs de treball de les empreses subministradores.Collboni ha demanat flexibilitzar fiscal a l'Estat per poder destinar el superàvit municipal a recursos públics contra les conseqüències de l'epidèmia.Tot plegat mentre l'Ajuntament els treballadors municipals infectats hi ha són set. L'últim un bomber del cos municipal. A més, hi ha 170 persones aïllades per prevenció.També ha comparegut el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, que ha informat del nombre d'infraccions de l'estat d'alarma detectades pels cossos policials a Barcelona.Diumenge, primer dia de vigència de la declaració, les forces de seguretat van inspeccionar tres locals i van enviar avisos a 2.000 més, mentre que van denunciar 123 persones.La regidora de Salut, Gemma Tarafa, ha insistit en la necessitat que la població es confini a casa i que només surti en cas d'emergència o si es treballa en un sector que cobreixi necessitats bàsiques.Un confinament que per Tarafa és clau per reduir els contagis i per evitar el "col·lapse" del sistema sanitari, així com per protegir el personal que hi treballa.Barcelona no és el primer ajuntament que anuncia modificacions fiscals com a conseqüència de la crisi del coronavirus. Terrassa també ho ha fet , ajornant o prolongant els terminis dels impostos o taxes municipals.A més, Sant Cugat és el primer gran consistori que ha anunciat a judes directes a autònoms, comerços i empreses locals

