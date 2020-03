Febre d'ERTO pel coronavirus: quines conseqüències té per als treballadors?

Des que ha esclatat la crisi del coronavirus que més de 70 empreses han anunciat els tràmits per aplicar un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) a les seves plantilles. La més recent ha estat SEAT que aquest dilluns ha comunicat un ERTO pel prop de 15.000 treballadors que té la plantilla a Catalunya i que s'aplicarà "únicament" als que hagin d'aturar l'activitat laboral.



Aquesta reacció en cadena no és "cap sorpresa" per l'expert en Dret Laboral i professor de la UOC Antonio Fernández Garcia, qui ha explicat a NacióDigital quines són les característiques d'un ERTO, què el diferencia d'un ERO (un acomiadament col·lectiu), i quines són les serves implicacions.







