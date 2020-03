El govern espanyol tanca les fronteres terrestres

El govern espanyol ha anunciat que recupera el control de les fronteres terrestres espanyoles a partir de mitjanit. Fins que conclogui l'estat d'alarma, només podran entrar ciutadans espanyols, residents, treballadors transfronterers i aquells que documentin una causa major o de necessitat. El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ha descartat que en els pròxims dies es pugui també restringir l'entrada per via aèria i marítima.El ministre ha puntualitzat que la restricció per via terrestre no s'aplicarà al transport de mercaderies per assegurar "la continuïtat de l'activitat econòmica" i "preservar la cadena d'abastiment" de productes bàsics. La mesura no afecta tampoc al personal estranger membre de missions diplomàtics o consolat, així con d'organismes internacionals si el desplaçament està vinculat a les seves funcions oficials.El dirigent ha argumentat que l'espai Schengen permet el tancament "temporal" de les fronteres terrestres en situacions com la de l'estat d'alarma i ha explicat que la mesura s'ha pres en coordinació amb la resta de països europeus, especialment amb França. Els governs europeus han mantingut una reunió per via telemàtica dels ministres d'Interior i de Sanitat per acabar de prende la decisió. Àustria, Hongria, República Txeca, Dinamarca, Polònia, Lituània i Alemanya ja havien notificat a la Comissió Europea que restablien controls a les seves fronteres interiors.Grande-Marlaska ha argumentat que l'objectiu primordial de les decisions preses és doblegar la corva de persones afectades en un moment en què la xifra dels contagis supera els 9.000 casos. Tot i això, preguntat pel fet que no es procedeixi també al tancament de les fronteres aèries i marítimes, ha respost que si s'ha d'adoptar aquesta mesura, es farà també. "L'objectiu és estar units contra el virus", ha insistit.En el tancament de les fronteres terrestres s'estudiarà que hi participi l'exèrcit, un operatiu en el qual també hi col·laboraran els cossos policials autonòmics, com els Mossos o l'Ertzaintza, ara sota les ordres del govern espanyol.

