Igualada reclama a Salut l'ús d'una residència d'avis per estrenar com a hospital de campanya

Hem demanat al @govern que, com a mesura preventiva, s'incauti la nova residència privada per gent gran a tocar de la MIPS. Aquest edifici, encara per estrenar, té les característiques idònies per reforçar el nostre hospital si acaba sent necessari. pic.twitter.com/NkaEUSu890 — Marc Castells 🎗 (@marccastells) March 16, 2020

▶ #Conseller @miquelbuch: “El PROCICAT recomanen estendre i ampliar a tot Catalunya el confinament que es va decretar a la Conca d’Òdena. Els experts ens aconsellen anar cap al confinament perimetral i de tots els ciutadans a casa seva#COVID19 #Coronavirus pic.twitter.com/y2aYBs3YqS — Govern. Generalitat (@govern) March 16, 2020

Mesures de xoc per evitar el col·lapse a l'Hospital d'Igualada. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha confirmat aquest dilluns, en la roda de premsa del Govern, que la seva conselleria ha "reforçat" amb més efectius el centre hospitalari de la capital de l'Anoia per fer possible una millor atenció dels pacients afectats pel coronavirus i combatre la pressió assistencial a la zona confinada. "No és que ens ho plantegem, és que ho estem fent", ha afirmat en relació a una pregunta formulada per. Salut ja té propostes dels municipis de la conca d'Òdena per ampliar el nombre de llits a curt termini.La consellera ha admès que la situació al centre hospitalari d'Igualada és complexa. "Això és un xoc per a l'hospital", ha afirmat. Per això, Vergés ha defensat les mesures preses pel Departament de Salut, que han de permetre mitigar les dificultats que han exposat treballadors del centre per assumir el volum de pacients. De fet, en els darrers dies ha funcionat el suport de personal voluntari. La consellera ha insistit, en relació al cas d'Igualada, que es destinen els recursos sanitaris necessaris per "garantir atenció a les persones que ho necessiten".En paral·lel al reforç de recursos programat per Salut, Igualada i els municipis de la conca d'Òdena ja han sol·licitat a la conselleria que confisqui un edifici privat que s'havia d'inaugurar aquest mes d'abril com a residència d'avis per utilitzar-lo com a hospital de campanya. L'antiga Mútua Igualadina, que havia d'acollir un centre geriàtric nou aquesta primavera, compta amb uns 90 llits disponibles. L'alcalde de la capital de l'Anoia, ja ha explicat a les xarxes socials la petició traslladada al Govern.De fet, fonts coneixedores de la negociació consultades perja han detallat que la propietat de l'edifici -l'empresa Colisee- ja ha anunciat que cedeix l'ús de l'equipament a les administracions públiques per utilitzar-lo com a hospital. Així ho ha confirmat el propi Ajuntament d'Igualada al seu compte oficial de Twitter Confinament absolut a Catalunya. Aquestes és la principal idea que ha traslladat aquest dilluns el Govern en la compareixença que han protagonitzat el conseller d'Interior, Miquel Buch, la consellera de Salut, Alba Vergés, i la consellera de la Presidència, Meritxell Budó. Segons Buch, es farà arribar una proposta de confinament al govern espanyol, ja reglat i en format dispositiu, per tal que sigui autoritzat.En essència, es tracta de limitar al màxim totes les activitats al carrer. La proposta només pot ser exercida si l'accepta l'Estat, que està al comandament de tot l'operatiu contra el coronavirus des que es va adoptar l'estat d'alarma.Buch ha demanat als catalans que només facin servir el 112 per emergències, i no per consultes de salut. S'han tancat un total de 619 locals des que es va decretar el cessament de les activitats dels negocis que no són de productes bàsics. Hi ha 532 identificats per no complir amb el confinament. "Els experts recomanen que es vagi cap al confinament", ha apuntat el conseller, que ha proposat que "ningú pugui sortir de casa". Ha citat els exemples d'Alemanya i d'Àustria en el tancament de fronteres.Budó ha indicat que l'oferta de transport públic es reduirà entre un 40% i un 60% entre dimarts i dijous, i ha estat crítica amb la "lentitud" de Sánchez a l'hora de prendre mesures. El conseller d'Interior ha aprofundit en aquest argumentari i ha recalcat que no és moment de "proclames patriòtiques", en referència a la compareixença del president del govern espanyol de dissabte a la nit amb la qual va decretar l'estat d'alarma. "La situació no és gens fàcil", ha admès Vergés."Hem de poder cuidar les persones que agafin de forma greu la malaltia", ha assenyalat la consellera de Salut, que ha posat com a exemple el confinament d'Igualada i la conca d'Òdena per aturar l'expansió del virus. Vergés també ha volgut agrair la feina dels professionals de la salut, dels cossos d'emergència, dels serveis dels ajuntaments del país i dels treballadors públics. Bona part d'ells estan treballant de manera telemàtica, per bé que un 45% sí que han hagut d'acudir al lloc de feina.El president de la Generalitat, Quim Torra, ha citat aquest dilluns a les onze els grups parlamentaris per abordar -via videoconferència- la crisi oberta pel coronavirus. La cita arriba en ple xoc entre Torra i el govern espanyol per les mesures incloses dins l'estat d'alarma decretat dissabte, que segons el dirigent independentista són "insuficients" a banda de suposar una recentralització. L'actitud de Torra li ha costat crítiques per part de l'oposició, sobretot després que es negués a signar la declaració conjunta de tots els presidents autonòmics posterior a la trobada de tots ells amb Pedro Sánchez.Segons han informat els partits, hi han participat els diputats Jorge Soler i José María Cano, per part de Ciutadans; el líder de Junts per Catalunya (JxCat) al Parlament, Albert Batet, i el diputat Lluís Guinó; el president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, i la seva portaveu, Anna Caula; el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i la diputada socialista Assumpta Escarp; el diputat de la CUP Carles Riera i la portaveu del secretariat nacional de la formació, Maria Rovira; la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach; i el secretari general del PP a Catalunya, Daniel Serrano.Després de la trobada de presidents autonòmics, Torra va comparèixer a Palau per demanar als catalans que s'autoconfinin i que converteixin la batalla contra el coronavirus en una "lluita compartida", com si fos una "aturada de país". Va reclamar el tancament de fronteres, la clausura de ports, aeroports i estacions de tren i també l'aïllament de Madrid i Catalunya, les dues zones estatals amb més contagis. El president va reclamar ajuda divendres a l'Estat per confinar el territori català, ja que la Generalitat no disposa de les competències necessàries per tancar del tot el país.El Govern ha estat molt crític aquests dies amb les mesures incloses dins l'estat d'alarma, que atorguen a quatre ministres -Salvador Illa (Sanitat), Fernando Grande-Marlaska (Interior), Margarita Robles (Defensa) i José Luis Ábalos (Transports)- poders plenipotenciaris per fer front a la crisi. Sánchez, en la compareixença de dissabte a la Moncloa, va demanar que les autonomies es posessin darrere del govern espanyol , i Torra va assenyalar ahir que se situaran "al costat". El lehendakari Íñigo Urkullu ha discrepat de la "imposició" estatal, però va signar el comunicat conjunt d'ahir.

