Brussel·les proposa restringir durant un mes els viatges «no essencials» a la UE

The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes:



1⃣Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity



2⃣Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) pic.twitter.com/9bda9MntF0 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 16, 2020

Brussel·les ha proposat aquest dilluns una "restricció temporal dels viatges no essencials" cap a la Unió Europea durant 30 dies i "vies ràpides" per al sector econòmic pel coronavirus. "Es podrà prolongar el temps que faci falta", segons ha anunciat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.La mesura no afectarà el transport de mercaderies ni els ciutadans de la UE. La prohibició d'entrada a la UE no afectaria estrangers amb permisos de residència o familiars al bloc, diplomàtics i personal "essencial" per lluitar contra el coronavirus, com metges, experts o investigadors.​Brussel·les espera que s'oficialitzi la proposta dimarts en la cimera europea per videoconferència perquè té "un gran suport" de les capitals.La CE ha aclarit que la prohibició d'entrada no afectarà el Regne Unit, que actualment es troba en període de transició per sortir de la UE. És a dir, que els britànics no tindran cap restricció per viatjar al continent, excepte a aquells països que ja hagin tancat completament les seves fronteres.Respecte als controls fronterers interns, Von der Leyen ha instat als països veïns del bloc a "harmonitzar" les seves mesures per donar "certesa" a la població."És una crisi difícil, seriosa i llarga i, per tant, és important que mostrem un front unit i que cadascú respecti les instruccions donades perquè tots som responsables", ha defensat el president del Consell Europeu Charles Michel.La CE ha fet aquest anunci durant la reunió per videoconferència dels líders del G7 on s'han compromès a "treballar més junts per fer avenços concrets aviats" en la lluita contra el coronavirus, segons ha explicat Michel.Preguntat sobre les informacions que apunten a un intent del president dels EUA, Donald Trump, per tenir el dret exclusiu a una potencial vacuna, Michel ha assegurat que els socis europeus han defensat la importància de "treballar tots junts" per desenvolupar-ne una.

