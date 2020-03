Ryanair elimina la tarifa de canvi de vol en totes les seves reserves d'abril

Ryanair ofereix als seus clients l'opció de canviar els bitllets reservats per viatjar a l'abril a una altra data sense costos addicionals, tot i que hauran d'abonar la diferència de la tarifa, a causa de les restriccions per l'expansió de l'coronavirus.Aquesta política només serà vàlida per als clients que ja hagin reservat els seus vols i la companyia aconsella que no s'intentin canviar a una altra data a l'abril.Les restriccions pel coronavirus han impactat negativament la companyia, que preveu que la major part de la seva flota romangui en terra durant un període de set a deu dies.

