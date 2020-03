Les químiques de Tarragona no frenen la producció

La trentena d'empreses que integren l'AEQT han posat en marxa mecanismes específics -eines a la intranet, newsletter específica...- i reunions amb treballadors per recordar-los les mesures que han de complir. Entre aquestes hi ha fet els canvis de torn sense contacte físic, evitar reunions amb personal extern i fomentar les teleconferències i el treball a distància. Es restringeix l'accés de visites a les instal·lacions i, per a aquelles persones que hi accedeixen, s'han establert protocols sanitaris addicionals. En molts casos, les persones externes que entren a les instal·lacions han d'omplir un qüestionari on se'ls pregunta pels símptomes i els seus desplaçaments a zones de risc -si contesten afirmativament, no se'ls permetrà l'entrada. En moltes empreses s'ha fomentat el teletreball en aquelles tasques en què és possible.A finals de la setmana passada, empreses com Repsol, Dow i Basf van començar a aplicar aquest paquet de mesures. Fonts de Repsol han explicat a l'ACN que l'empresa ha activat un pla de contingència davant el coronavirus que preveu el teletreball per a tot aquell personal que pugui fer-ho. S'han restringit al màxim les visites i les tasques a l'interior del complex industrial, com ara les de manteniment. Hi ha el personal imprescindible per garantir l'operativa de la instal·lació. Els operadors han de complir amb les mesures ordenades per les autoritats, com ara mantenir una distància mínima entre ells. El ritme de producció es manté, a l'expectativa de com pugui evolucionar el mercat.Una altra indústria de pes al parc químic de Tarragona, Ercros, com a fabricant de productes biocides -com el clor, el lleixiu, el clorit sòdic, l’aigua oxigenada i l'ATCC, que són aptes per a la desinfecció i efectius per evitar la propagació de la covid-19-, i altres productes essencials per a la higiene i alimentació, està prenent les mesures necessàries per a assegurar la continuïtat del subministrament d'aquests productes als seus clients. A la vegada col·labora amb les autoritats per tal de prioritzar, si fos necessari en el futur, la disponibilitat d'aquests. Totes les fàbriques d'Ercros estan treballant amb normalitat: no hi ha afectació en la producció ni en el subministrament de comandes."La indústria petroquímica, com qualsevol altre sector, s'ha de guiar per aquest estat d'alerta, no pot ser una excepció", ha manifestat l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, aquest dilluns al matí, en sortir d'un ple extraordinari. Sobre el recent anunci que es posposa la fira Expoquimia al desembre, la AEQT ho lamenta, si bé reconeix que la decisió no els agafa gens per sorpresa -després de la suspensió de Mobile World Congress i Alimentaria- i coincideix en el fet que ara la màxima prioritat és extremar precaucions.