El decret de confinament proposat pel Govern a Sánchez restringeix al màxim l'activitat a Catalunya

▶ #Conseller @miquelbuch: “El PROCICAT recomanen estendre i ampliar a tot Catalunya el confinament que es va decretar a la Conca d’Òdena. Els experts ens aconsellen anar cap al confinament perimetral i de tots els ciutadans a casa seva#COVID19 #Coronavirus pic.twitter.com/y2aYBs3YqS — Govern. Generalitat (@govern) March 16, 2020

Restringir al màxim l'activitat a Catalunya per frenar el contagi del coronavirus. Aquest és l'esperit de la proposta que ha enviat la Generalitat a la Moncloa per tal de confinar el país des de les dotze de la matinada a partir d'aquest dimarts. L'executiu català ho ha aprovat durant la jornada d'avui -els detalls els ha presentat el conseller d'Interior, Miquel Buch-, però no el pot aplicar perquè, amb l'estat d'alarma vigent, la decisió última depèn de la Moncloa i dels quatre ministres competents. L'article 1 sosté el següent: "S'ordena el confinament de la població a les seves llars, i es prohibeix la circulació a l'exterior, a peu, per vehicle privat o per transport públic o privat, colꞏlectiu o individual".Les excepcions són les següents: subministrament d'aliments en llocs de consum i centres de producció; entrada i sortida de les persones, matèries primeres i productes elaborats per o des de establiments productors; subministrament de productes d’higiene i de primera necessitat; i el proveïment farmacèutic als establiments i centres de dispensació i/o utilització i el funcionament dels serveis dels centres de producció.Pel que fa a llocs de treball, el text proposa aquestes excepcions. Es tracta de serveis de seguretat, emergències i protecció civil; centres, serveis i establiments sanitaris i salut pública, serveis penitenciaris i escoles de justícia juvenil; serveis socials i residencials; serveis forenses; serveis fúnebres; servei de previsió meteorològica; gestors de transports i infraestructures; ràdio i televisió amb continguts de servei públic; electricitat, aigua potable, purificació d'aigua, carburants, gas, telecomunicacions; residus urbans i industrials, residus sanitaris; subministraments sanitaris i farmacèutics; serveis de la indústria química necessàries per garantir la seva seguretat; i serveis de neteja vinculats a les àrees descrites . Així mateix, es permet el desplaçament a òptiques, ortopèdies i serveis d’odontologia, només en casos d'urgència.Els desplaçaments, tant a peu com en vehicle, es realitzarien "de forma individualitzada" i ajustats al temps mínim requerit "per a la seva finalització". "No es permeten els desplaçaments en grup, excepte en els casos de menors o dependents amb els seus respectius tutors", assenyala el text. En el cas del transport públic, es prestaria prestarà amb unes condicions mínimes de servei limitades a un màxim del 10% del servei habitual en una jornada laboral. L'executiu ja preveu reduir el percentatge fins al 60% en els propers dies, segons ha avançat aquest migdia.Buch ha demanat als catalans que només facin servir el 112 per emergències, i no per consultes de salut. S'han tancat un total de 619 locals des que es va decretar el cessament de les activitats dels negocis que no són de productes bàsics. Hi ha 532 identificats per no complir amb el confinament. "Els experts recomanen que es vagi cap al confinament", ha apuntat el conseller, que ha proposat que "ningú pugui sortir de casa". Ha citat els exemples d'Alemanya i d'Àustria en el tancament de fronteres.Budó ha indicat que l'oferta de transport públic es reduirà entre un 40% i un 60% entre dimarts i dijous, i ha estat crítica amb la "lentitud" de Sánchez a l'hora de prendre mesures. El conseller d'Interior ha aprofundit en aquest argumentari i ha recalcat que no és moment de "proclames patriòtiques", en referència a la compareixença del president del govern espanyol de dissabte a la nit amb la qual va decretar l'estat d'alarma. "La situació no és gens fàcil", ha admès Vergés."Hem de poder cuidar les persones que agafin de forma greu la malaltia", ha assenyalat la consellera de Salut, que ha posat com a exemple el confinament d'Igualada i la conca d'Òdena per aturar l'expansió del virus. Vergés també ha volgut agrair la feina dels professionals de la salut, dels cossos d'emergència, dels serveis dels ajuntaments del país i dels treballadors públics. Bona part d'ells estan treballant de manera telemàtica, per bé que un 45% sí que han hagut d'acudir al lloc de feina.El president de la Generalitat, Quim Torra, ha citat aquest dilluns a les onze els grups parlamentaris per abordar -via videoconferència- la crisi oberta pel coronavirus. La cita arriba en ple xoc entre Torra i el govern espanyol per les mesures incloses dins l'estat d'alarma decretat dissabte, que segons el dirigent independentista són "insuficients" a banda de suposar una recentralització. L'actitud de Torra li ha costat crítiques per part de l'oposició, sobretot després que es negués a signar la declaració conjunta de tots els presidents autonòmics posterior a la trobada de tots ells amb Pedro Sánchez.Segons han informat els partits, hi han participat els diputats Jorge Soler i José María Cano, per part de Ciutadans; el líder de Junts per Catalunya (JxCat) al Parlament, Albert Batet, i el diputat Lluís Guinó; el president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, i la seva portaveu, Anna Caula; el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i la diputada socialista Assumpta Escarp; el diputat de la CUP Carles Riera i la portaveu del secretariat nacional de la formació, Maria Rovira; la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach; i el secretari general del PP a Catalunya, Daniel Serrano.

