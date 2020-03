Els treballadors d'Espot i Port Ainé planten l'empresa

El centenar de treballadors de les estacions d'esquí d' Espot Port-Ainé , de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) han plantat aquest dilluns l'empresa i han tornat cap a casa després de considerar que a les explotacions no es podia garantir cap mesura de seguretat establerta com a obligatòria per frenar el coronavirus.Xavi Pedemonte, president del Comitè d'Empresa, ha assegurat que FGC no els ha pogut garantir ni mascaretes, ni guants, ni gels hidroalcohòlics, ni s'ha pogut garantir el respecte a les distàncies de seguretat, ni una desinfecció de les instal·lacions. Pedemonte ha afegit que estan estudiant portar aquesta qüestió a l'Autoritat Laboral per incompliment de la normativa.Després que el divendres 13 es decretés el tancament de les estacions d'esquí, l'empresa va enviar a tots els treballadors cap a casa i els va comunicar que la jornada seria, a partir d'avui, de dilluns a divendres i de les 8h del matí a les 17h de la tarda, amb el recinte a porta tancada, fins al 3 d'abril aproximadament. Les tasques consistien en la recollida de l'estació.Pedemonte ha explicat que veient que "es desobeïen les normes i indicacions establertes per la mateixa Generalitat" i "exercint la responsabilitat" que els correspon, el conjunt de treballadors han decidit reunir-se en assemblea extraordinària, que com a resultat ha acordat tornar cap a casa fins que l'empresa no pugui garantir el compliment de les mesures de seguretat amb totes les garanties.Els treballadors són conscients que les estacions d'esquí "no són un servei bàsic, essencial ni estratègic", tot i que se'ls apliquen els mateixos acords que es prenen a línies metropolitanes, sense tenir en compte les seves especificitats. Per tot, també han demanat a l'empresa la convocatòria d'un comitè de seguretat extraordinari.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor